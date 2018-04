Für mehr als 40 Schülerinnen und Schüler öffnete der WESER-KURIER seine Türen. (Christina Kuhaupt)

Neugierige Blicke, zaghafte Fragen, helle Stimmen: Am Donnerstag ging es im Pressehaus noch wuseliger zu als sonst. Mehr als 40 Schülerinnen und Schüler waren am bundesweiten Zukunftstages beim WESER-KURIER, um in den Arbeitsalltag von Eltern und Bekannten reinzuschnuppern. Auch viele andere Unternehmen, Behörden, Organisationen und Einrichtungen in Bremen hatten ihre Türen für Mädchen und Jungen aus den fünften bis zehnten Klassen geöffnet.

Rundgang durch das Druckhaus

Den „Girls‘ Day“, also Mädchen-Zukunftstag, gibt es schon seit achtzehn Jahren, 2010 kam dann der „Boys‘ Day“ dazu. Der Aktionstag soll nicht nur einen Einblick in das Berufsleben gewähren, sondern vor allem auch dazu ermutigen, ­Geschlechterstereotype aufzulösen. Für die Besucher des WESER-KURIER stand auch ein Rundgang durch das Druckhaus in Woltmershausen auf dem Plan. Beim Anblick der Maschinen staunten die Schüler nicht schlecht: „72 Meter lang und zwölf Meter hoch“, hat sich der elfjährige Klaus Grabener gemerkt, „das ist riesig.“ Der zwölfjährige Felix Kreicker erzählte: „Es gibt sogar Fahrstühle für die schweren Rollen Papier, und die vielen Zahnradbahnen sind wie Achterbahnen für Zeitungen.“

Henriette Herrmann durfte bei der Redaktionssitzung der Lokalredaktion dabei sein. Sie war überrascht von der lockeren Stimmung. „Man stellt sich Konferenzen immer ernster vor, aber die hat Spaß gemacht“, sagte die Dreizehnjährige. Der nächste Zukunftstag findet am 28. März 2019 statt.