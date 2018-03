Er würde immer wieder die Entscheidung fällen, Berufsoffizier zu werden, sagt Oberst Claus Körbi, Kommandeur des Landeskommandos Bremen. (Christina Kuhaupt)

Er hat in seiner 42-jährigen Laufbahn als Berufsoffizier schon so manche Herausforderung gemeistert. In den Jahren 1997/98 war Claus Körbi mit der SFOR (Stabilisation Force) in Bosnien, gefolgt von einem Kosovo-Einsatz der Bundeswehr, der bis 1999 dauerte. 2013 bekämpfte Körbi als Kommandeur im Landeskommando Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit seinen Soldaten erfolgreich das Elbe-Hochwasser, indem er mit Betonröhren beladene Schuten versenken ließ, um die gebrochenen Deiche zu stabilisieren. Dafür erhielt er das Ehrenkreuz des Landes Sachsen-Anhalt.

Die größte Herausforderung, die er in seiner militärischen Laufbahn zu bestehen hatte und die er mit Bravour meistern sollte, wartete jedoch in Bremen auf ihn. Im Mai 2014 übernahm er als Kommandeur das Landeskommando Bremen in der Scharnhorst-Kaserne in Huckelriede. Mitte 2015 setzte die große Fluchtbewegung in Richtung Europa ein. "Wir bekamen an einem Wochenende einen Anruf, dass fünf bis zehn Soldaten für ein paar Tage benötigt würden, um Notunterkünfte aufzubauen. Damals ahnten wir noch nicht, dass es 1200 Soldaten in sechs Monaten werden sollten", erinnert sich der Oberst. Schließlich stellte die Bundeswehr mit Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks fast 1400 Feldbetten unter anderen in Sporthallen in ganz Bremen auf.

Claus Körbis Credo: "Die Bundeswehr kann, will und wird helfen." Bremen wurde nach Bayern zu dem Bundesland, das das größte Unterstützungskontingent für Geflüchtete stellte. Hier wurden in 132 000 Stunden Hilfseinsatz 13 000 Geflüchtete betreut, erläutert Körbi. Das war nur möglich, weil in der Scharnhorst-Kaserne alle Fäden der Steuerung und Planung in einem eigens geschaffenen Lagezentrum zusammenliefen und das Sozialressort und die Hilfsorganisationen gut kooperierten, so Körbi. Damit machte Bremen bundesweit positive Schlagzeilen.

"Wir haben viel voneinander gelernt und einfach überlegt: Wer kann was am besten?" skizziert der Oberst die unbürokratische Zusammenarbeit im Nachhinein. Möglich war das nur, weil Claus Körbi das vorlebte, was er bis heute ausstrahlt: "In der Ruhe liegt die Kraft." Bei seiner Verabschiedung an diesem Dienstag im Rahmen des Jahresempfangs der Bundeswehr in der Bürgerschaft werden ihm diejenigen noch einmal die Ehre erweisen, mit denen er 2015/16 besonders gut und eng zusammengearbeitet hat: Bürgermeister Carsten Sieling und Sozialsenatorin Anja Stahmann. Die Senatorin hatte es sich nach einigen Worten nicht träumen lassen, dass sie als grüne Politikerin einmal einen Übergabe-Appell bei der Bundeswehr leiten würde. "Ihre Rede und die Dankes-Urkunden, die sie den Soldaten des Fallschirmjägerregimentes aus Seedorf und des Logistikbataillons Delmenhorst überreichte, kamen sehr gut an", berichtet der Oberst. Im Dezember 2015 wurden diese Kräfte von Soldaten abgelöst, die aus ganz Deutschland nach Bremen kamen.

Die Bundeswehr machte damals das, wofür ihre Soldaten ausgebildet und trainiert seien: sich auf schnell wechselnde Situationen einzustellen und die Organisation zu übernehmen, so Körbi. Auch auf dem Gelände der Scharnhorst-Kaserne wurden Notunterkünfte für bis zu 350 Geflüchtete geschaffen. "Es hat hier auf beiden Seiten keine Berührungsängste gegeben. Im Gegenteil, die Kinder sind ganz vorbehaltlos auf unsere Soldaten zugegangen, um mit ihnen zu spielen", erinnert sich der dreifache Familienvater und fügt hinzu: "Die Soldaten haben hier viel zurückbekommen."

Bis heute berühren Claus Körbi die menschlichen Schicksale: Als der erste Bus mit geflüchteten Menschen, der für 18 Uhr avisiert worden war, um 2 Uhr nachts endlich auf das Gelände der Scharnhorst-Kaserne rollte, blickten den Soldaten total verängstigte Menschen entgegen, die nicht aussteigen wollten, weil sie Angst hatten, gleich wieder abgeschoben zu werden. "Mit Hilfe einer Sprachmittlerin haben wir ihnen dann zu verstehen gegeben, dass wir ihnen doch nur etwas zu essen und zu trinken geben wollen, weil sie mit dem Bus ja noch lange zu ihrem Bestimmungsort unterwegs sein würden, der nicht Bremen, sondern Mecklenburg-Vorpommern war, wie sich herausstellen sollte", erinnert sich Körbi.

Auch das Baby wird er nicht vergessen, das auf der Fahrt nach Bremen geboren wurde, und für das Angehörige von Soldaten in aller Eile erst einmal Windeln organisierten. Auch andere Dinge und Leistungen wurden damals dringend benötigt. Dazu gehörte eine akute ärztliche Erstversorgung der noch nicht registrierten Geflüchteten. Über Nacht wurde auf dem Gelände der Scharnhorst-Kaserne vom Bundeswehrpersonal eine große Arztpraxis eingerichtet. Mobile Ärzte-Trupps hielten in den Flüchtlingsunterkünften Sprechstunden ab.

Körbis Laufbahn lässt sich so umreißen: Dienst in Zeiten des Kalten Krieges, Auslandseinsätze und besondere Herausforderungen im zivilen Bereich. 1976 war er in die Bundeswehr eingetreten und studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule der Bundeswehr in München. "Ich würde die Entscheidung immer wieder treffen, dieser Beruf ist vielschichtig und abwechslungsreich", lautet sein Resümee nach 42 Jahren.