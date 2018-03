Wie sieht der Alltag in einer Bremer Kita aus, in der 90 Prozent der Kinder eine andere Muttersprache als Deutsch haben? (Frank Thomas Koch)

Wer Deutsch kann und bei der Einschulung gut sprechen, hören und verstehen kann, hat einen entscheidenden Vorteil. Denn das können beim Schulstart bei weitem nicht alle Kinder. Weiterhin hat jedes dritte Kindergartenkind in Bremen Sprachförderbedarf und braucht Unterstützung. Der Anteil der Kinder mit Förderbedarf lag bei den Kindern, die 2017 getestet wurden und in diesem Sommer eingeschult werden, bei 36 Prozent. Das geht aus einem Bericht der Bildungsbehörde vor.

Ein Jahr bevor Kinder in die Schule kommen, nehmen sie in Bremen verpflichtend an einem Sprachtest teil. Diese sogenannten Cito-Tests werden auch in diesem Jahr bis zum 31. Mai durchgeführt. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass alle Kinder, bei denen sprachliche Schwierigkeiten festgestellt werden, eine besondere Förderung bekommen, zum Beispiel in den Kitas in Kleingruppen mit Fachpersonal.

Zuletzt ist der Anteil der Kinder mit Förderbedarf stetig gestiegen, von 30 Prozent in 2013 auf 36 Prozent in 2017. Dass Kinder keine oder nur sehr geringe Deutschkenntnisse haben, traf laut dem Bericht der Behörde nur auf sechs Prozent der Kinder zu.

In der ganzen Stadt haben mehr als 1600 Kinder Sprachförderbedarf, in den Kitas seien mit Stand von November aber mehr Kinder gefördert worden, nämlich über 1800 Kinder. Die Sprachförderung in Kitas ist der Behörde zufolge ausgeweitet worden, mehr Stunden dafür würden nun finanziert. Es gebe in der Folge jetzt 27 Prozent mehr Fördereinheiten als noch 2016.

Fast zwei von drei Kindern, die in der Kita Sprachförderung bekamen, hatten zuletzt aber trotzdem in der Schule weiterhin Unterstützungsbedarf. Das zeigen Tests, die in den Schulen durchgeführt werden.

Dabei verteilen sich die Kinder, die Unterstützung brauchen, sehr unterschiedlich auf Bremens Stadtteile: In Schwachhausen liegt die Sprachförderquote bei 12,8 Prozent, in Gröpelingen dagegen bei 64,9 Prozent. Während die Zahl der Kinder, die Hilfe brauchen, in Stadtteilen wie Findorff oder Horn zuletzt stets relativ gering war und auch konstant blieb, stieg sie in Blumenthal, Gröpelingen und Hemelingen seit 2013 stark an. In Blumenthal kamen allein im vergangenen Jahr mehr als 60 Kinder hinzu, die Unterstützung brauchen, in Gröpelingen mehr als 50. In Findorff oder Horn liegt dagegen die Gesamtzahl der Kinder, die gefördert werden sollen, nur bei rund 30.