Mehr als 1000 Menschen unterschrieben eine Online-Petition zum Erhalt der Recyclingstation im Weserpark. (PETRA STUBBE)

Mehr als 1000 Menschen haben eine Online-Petition bei der Bremischen Bürgerschaft zum Erhalt der Recyclingstation im Weserpark unterzeichnet. Damit ist sie im Netz bereits erfolgreicher als das Begehren gegen die Bebauung der Galopprennbahn. Im Januar soll es offenbar Gespräche zwischen Bürgern, Lokalpolitik und Stadtreinigung geben, um vielleicht doch noch eine Übergangslösungen zu finden.

Nach dem aktuellen Stand vom Freitag haben bisher 1155 Menschen die Petition mitgezeichnet und damit unterstützt. Das ist außergewöhnlich, denn tatsächlich schaffen es die allerwenigsten Petitionen über die Grenze von 1000 Unterschriften. Selbst die Petition gegen die Bebauung der Rennbahn kam trotz monatelanger und bremenweiter Diskussion in der Zählung des Onlinesystems der Bürgerschaft auf nur 1000 Unterstützer.

Hoffen auf Übergangslösung

Für Wolfgang Schäfer, einer der Initiatoren, ist diese Zahl keine große Überraschung. Er sagt: „Wir hatten ja auch in kürzester Zeit 1000 Unterschriften auf Papier zusammen.“ Er hofft, dass die Stadtreinigung eine Übergangslösung für die Recyclingstation im Weserpark findet. Die Anlage musste wegen Mängeln bei der Arbeitssicherheit und bei der Arbeitsstättenverordnung geschlossen werden (der WESER-KURIER berichtete). Die Bremer Stadtreinigung als kommunaler Betreiber der insgesamt 16 Recyclingstationen hatte zuletzt auf der Sitzung des Ortsbeirats Osterholz betont, dass er nach einem etwa 5000 Quadratmeter großen Grundstück im Bremer Südosten für eine Ersatzanlage sucht.

Der Blick für eine Zwischenlösung bis ein Neubau steht, wird dabei Richtung Weserpark gehen. Eine kurzfristige Erweiterung der jetzigen Anlage, um zumindest einen eingeschränkten Betrieb bei Einhaltung der Arbeitssicherheit- und Arbeitsstättenverordnung zu ermöglichen, ist nur möglich, wenn der Weserpark weitere Flächen zur Verfügung stellt.

Monika Mehrtens, Centermanagerin des Weserparks, zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit. Bisher sei die Stadtreinigung aber noch nicht mit konkreten Anfragen an das Centermanagement herangetreten. Die Opposition nutzt derweil die Gelegenheit, die Arbeit des rot-grünen-roten Senats zu kritisieren. In einer Pressemitteilung der CDU-Beiratsfraktion Osterholz wird Jörn Krauskopf, stellvertretender Sprecher der CDU-Fraktion und Sprecher des Arbeits- und Wirtschaftsausschuss, mit den Worten zitiert: „Der Senat sollte ernst nehmen, was in der Petition gefordert wird und wie viele Menschen jetzt schon dahinter stehen!“ Die Bremer Stadtreinigung und der Bremer Senat agierten eindeutig an den Bedürfnissen der Bürger vorbei.

Für Januar sind nach Angaben der Bürgerinitiative und der Stadtreinigung Gespräche mit allen Beteiligten geplant.