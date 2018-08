Zu zwei Großeinsätzen wurde die Feuerwehr Bremen am Dienstagabend gerufen. (Britta Pedersen/ dpa)

Großeinsätze für die Bremer Feuerwehr: Fast parallel ist es am Dienstagabend zu zwei Bränden am Grambker Sportparksee sowie an der Bahnstrecke in Walle gekommen.

In Grambke war am frühen Abend Vegetation in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell zu einem Großbrand aus, der mehrere Hundert Meter Grünfläche erfasste, bestätigte ein Feuerwehrsprecher dem WESER-KURIER. Die Einsatzkräfte von zwei Freiwilligen Feuerwehren sowie einer Berufsfeuerwehr bekämpften das Feuer mit neun C-Rohren. "Es ist momentan unglaublich. Diese Feuer kann man kaum beherrschen", warnte der Feuerwehrsprecher angesichts der anhaltenden Trockenheit. Nach 40 Minuten hatten die Einheiten das Feuer unter Kontrolle.

Fast zeitgleich mussten zwei weitere Freiwillige Wehren und eine Berufsfeuerwehr in den Veilchenweg nahe des Gröpelinger Rangierbahnhofs ausrücken. Zwei Parzellen waren aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, auch die Vegetation zwischen den beiden Häusern hatte Feuer gefangen. "Wir haben hier einen lauten Knall gehört und danach sofort die Rauchsäule gesehen", so der Feuerwehr-Sprecher.

Um das Feuer bekämpfen zu können, wurde die Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven vorübergehend gesperrt. Personen wurden bei beiden Bränden nicht verletzt.