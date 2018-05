Uwe Kluge (Frank Thomas Koch)

Uwe Kluge, seit 23 Jahren Chef des Großmarktes, verlässt Bremen und tritt in Duisburg eine neue Stelle an. Der 52-Jährige hatte im Zuge der Neuordnung von Geschäftsbereichen der Wirtschaftsförderung Bremen (WfB) einen Teil seiner Kompetenzen verloren. Ihm war mit Hans Peter Schneider ein Vorgesetzter vor die Nase gesetzt worden. Schneider ist Chef der neuen Veranstaltungsgesellschaft, zu der neben der Messe und der ÖVB-Arena auch der Großmarkt zusammen mit dem Ratskeller gehören. "Das war nicht gerade motivationsfördernd", sagte Kluge dem WESER-KURIER. Er habe sich daraufhin nach beruflichen Alternativen umgeschaut und im Ruhrgebiet eine gefunden.

Der gebürtige Bremer wird in Duisburg Geschäftsführer von zwei Gesellschaften, der Duisburg Kontor GmbH und der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH. Er ist damit für den Tourismus, die Märkte, die großen Feste, den 70 Hektar großen Landschaftspark und für die drei Veranstaltungshallen in der Stadt zuständig – ein deutlich größerer Aufgabenbereich als er in Bremen zu verantworten hatte.

„Herr Kluge hat den Großmarkt in den vergangenen Jahren mit seinem Engagement und seiner Leidenschaft für das Marktgeschehen maßgeblich mitgeprägt", hebt Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering zum Abschied hervor. Die Verlagerung des Großmarktes aus der Neustadt in die Überseestadt, die Entwicklung des Schlachtezaubers als Ergänzung zum Weihnachtsmarkt, aber auch die Pflege der Wochenmärkte in den Stadtteilen hätten sein Wirken bestimmt. "Für seine neue Tätigkeit in Duisburg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“