Knapp 400 Polizisten im Einsatz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Großrazzia gegen organisierte Kriminalität in Bremen

Großrazzia in Bremen: Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen haben am Freitag mehr als 380 Polizisten Gebäude in der Hansestadt durchsucht.