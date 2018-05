Verdacht der gewerbsmäßigen Einschleusung und Urkundenfälschung: Durchsuchung in Bremen-Gröpelingen (Karsten Klama)

Schon das zweite Mal binnen eines Monats ist die Bundespolizei am Montagabend und Dienstagmorgen mit einer großangelegten Razzia in Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt gegen einen mutmaßlichen Schleuserring vorgegangen. Bei den Durchsuchungen sind am Montagabend in Hamburg drei Hauptverdächtige und in ganz Deutschland 49 illegale Arbeiter vorläufig festgenommen worden. Dies berichtete ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage des WESER-KURIER. Bei einer Verdächtigen bestehen Verbindungen in die Reichsbürger-Szene.

Dem Schleusernetzwerk aus mindestens acht Personen wird gewerbs- und bandenmäßige Einschleusung und Urkundenfälschung vorgeworfen, sagte der Sprecher. Sie sollen Männer aus der Republik Moldau mit gefälschten rumänischen Pässen ausgestattet und dann als Arbeitskräfte auf Baustellen vermittelt haben, teilte die Bundespolizeidirektion Pirna am Vormittag mit. Von den drei Festgenommenen stammen zwei aus Deutschland und einer aus Russland.

Ein Beamter am Dienstagmorgen an der Unterkunft der 16 Arbeiter. (Karsten Klama)

Frau mit Verbindungen in Reichsbürger-Szene

In Bremen wurde im Stadtteil Gröpelingen am Dienstagmorgen ein Wohnhaus durchsucht. Dabei fanden die Bundespolizisten 16 Männer vor, die sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhalten. "Wir überprüfen gerade noch, woher die Männer kommen", sagte der Sprecher am frühen Dienstagmorgen. Einige Männer hätten einen ukrainischen Pass bei sich gehabt. Ob diese echt seien, sei noch unklar. Auch in Sittensen im Kreis Rotenburg hätten Polizisten eine Unterbringung durchsucht. Den Schwerpunkt der Aktion bildete allerdings Hamburg: Dort wurden 16 Büros und Wohnungen durchsucht.

In der Altmark in Sachsen-Anhalt wurden drei Wohnungen und Büros durchsucht. Die Ermittlungen führten dabei in die Reichsbürgerszene, teilte die Bundespolizei Pirna mit. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung stand dort die Buchhalterin der Sicherheitsfirma, in der die Moldauer beschäftigt waren, im Fokus. Die Frau soll mit einem wegen seiner Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene suspendierten SEK-Beamten zusammen leben. Reichsbürger lehnen den deutschen Staat ab.

Bei den Durchsuchungen in allen beteiligten Bundesländern sind laut Bundespolizei insgesamt 49 Arbeiter vorgefunden worden, von denen mindestens 35 illegal in Deutschland sind und überwiegend aus Moldau kommen. "Beim Rest ist es noch in der Klärung", sagte der Sprecher.

Einschleusung und Urkundenfälschung

Zuerst hatte der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung über die Großrazzia mit etwa 800 beteiligten Polizisten berichtet. Schon Mitte April hatten 850 Bundepolizisten Baustellen und Unterkünfte in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Hauptverdächtig war eine Firma mit Sitz in Bremerhaven.

Die Bundespolizei in Halle führt eigenen Angaben zufolge schon seit Oktober 2017 das Strafverfahren gegen das Netzwerk. Auch die aus Österreich stammende Familie M. soll dem NDR, WDR und der SZ zufolge dazugehören. Die angeblichen Rumänen sollen im Hamburger Hafen, auf Baustellen, aber auch in Asylbewerberheimen als Wachschutz gearbeitet haben.

++Zuletzt aktualisiert um 10.10 Uhr. ++