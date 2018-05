Auch im Großraum Bremen wurden mehrere Wohnungen durchsucht. (dpa)

Schon das zweite Mal binnen eines Monats ist die Bundespolizei am Montagabend und Dienstagmorgen mit einer großangelegten Razzia gegen ein Schleusernetzwerk vorgegangen. 800 Beamte durchsuchten Wohnungen und Büros im Großraum Hamburg, Bremen und Sachsen-Anhalt, wie der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung meldet. Drei Menschen sollen festgenommen worden sein.

Dem Rechercheverband zufolge handelt es sich bei den festgenommenen Männern um zwei Deutsche und einen Russen. Insgesamt seien acht Personen verdächtig. Sie sollen mehrere hundert Menschen aus der Republik Moldau mit falschen Pässen ausgestattet und illegal auf Baustellen beschäftigt haben soll. Schon Mitte April hatten 850 Bundepolizisten Baustellen und Unterkünfte in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Hauptverdächtig war eine Firma mit Sitz in Bremerhaven.

Im Hafen aber auch in Asylbewerberheimen beschäftigt

Dem Bericht zufolge ermittelten Bundespolizei und Zoll schon seit Sommer 2017 gegen das Netzwerk, zu dem auch die aus Österreich stammende Familie M. gehören soll. Die angeblichen Rumänen sollen im Hamburger Hafen, auf Baustellen, aber auch in Asylbewerberheimen als Wachschutz gearbeitet haben.

Die Durchsuchen begannen laut NDR, WDR und SZ am Montag gegen 18.30 Uhr. Am Dienstagmorgen seien Unterkünfte der Moldauer durchsucht worden. In Arendssee in Sachsen-Anhalt wurden die Wohnung und das Büro der Buchhalterin der Sicherheitsfirma, in der die Moldauer beschäftigt waren, durchsucht. Die Frau soll Bezüge in die Reichsbürger-Szene haben. Reichsbürger lehnen den deutschen Staat ab. (cah)