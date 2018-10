Björn Fecker: "Afghanistan ist kein sicheres Land." (Frank Thomas Koch)

„Bremens Beihilfe zur Abschiebung nach Afghanistan stoppen“ - unter diesem Motto steht eine unter anderem von den Linken organisierte Veranstaltung am heutigen Montag von 17 bis 19 Uhr am Brill. Die Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft schließt sich dem an. Sie fordert Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) auf, dafür „alle Möglichkeiten auszuschöpfen“.

Anlass ist ein in Bayern festgenommener junger Afghane, der nach einem Amtshilfegesuch aus Bayern derzeit im Bremer Abschiebegewahrsam sitzt. Nach Angaben des bayerischen Flüchtlingsrates lebt der Betroffene seit 2015 in Deutschland und seit einem Jahr in einer festen Beziehung mit einer Deutschen, so die Grünen. Der Afghane sei „strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten“, und ihm sei eine Ausbildung zum Kochgehilfen in einem bayerischen Betrieb ab März 2019 zugesagt worden. Nach Kenntnis der Grünen-Fraktion habe der Afghane zudem mittlerweile einen neuen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt und „beim Verwaltungsgericht Regensburg um einstweiligen Rechtsschutz gegen die drohende Abschiebung ersucht“.

Das Grundgesetz verpflichtet die Behörden der Länder zur gegenseitigen Amtshilfe. Der im Abschiebegewahrsam sitzende junge Afghane könne deshalb gegen den Willen der zuständigen bayerischen Ausländerbehörde und ohne gerichtliche Anordnung nicht freigelassen werden, erläutern die Grünen in einer Stellungnahme weiter. Vor diesem Hintergrund fordert die Fraktion, „dass dem Betroffenen effektiver Rechtsschutz gewährt wird, ehe er an die Bundespolizei übergeben wird“.

„Afghanistan ist kein sicheres Land“, so der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Björn Fecker. Bremens Innensenator dürfe sich nicht zum „Erfüllungsgehilfen der bayerischen Abschiebepraxis machen.“ Bremen habe eine Beteiligung an Sammelabschiebungen nach Afghanistan ausgeschlossen. „Dies darf nicht durch die Amtshilfe der Innenbehörde unterlaufen werden.“