Die Lesum auf Höhe des Grohner Sperrwerks. Die Grünen glauben, dass die Unterhaltskosten für den Fluss von der Wirtschaftsbehörde zu optimistisch eingeschätzt werden. (Karsten Klama)

Tausche Ausbau der Mittelweser gegen langfristige Pflege von Lesum und Wümme: Was wie ein Angebot aus der Kleinanzeigenrubrik klingt, ist ein Thema, mit dem sich der Senat an diesem Dienstag erneut beschäftigen wird. Im Kern geht es um die Frage nach dem bestmöglichen Deal für Bremen, wenn sich die Hansestadt – wie beabsichtigt – aus der Finanzierung des Mittelweserausbaus verabschiedet.

Wie berichtet, möchte das Wirtschaftsressort des Senats schon länger aus dem Infrastrukturprogramm für die Binnenschifffahrt aussteigen. Bund und Land hatten die Mittelweser zwischen der Hemelinger Schleuse und Minden in den vergangenen Jahren etappenweise ausgebaut und sich die Kosten im Verhältnis zwei zu eins geteilt.

Grundlage dieser Finanzierung war ein entsprechendes Verwaltungsabkommen. Für bereits abgearbeitete Ausbauprojekte schuldet Bremen dem Bund noch rund 23 Millionen Euro. Und dieser Betrag könnte sich weiter erhöhen, wenn der Bund in den nächsten Jahren noch eine Reihe zusätzlicher Uferkorrekturen vornimmt, die der besseren Befahrbarkeit der Mittelweser mit Großmotorschiffen dienen.

Um diesen Klotz am Bein loszuwerden, müsste Bremen Berlin freilich etwas bieten. Im Gespräch ist schon länger, dass die Hansestadt die bisherigen Bundeswasserstraßen Lesum und Wümme in die Zuständigkeit des Landes übernimmt und künftig für deren Unterhalt und Pflege zuständig ist. Im Gegenzug würde Berlin den Endausbau der Mittelweser auf eigene Rechnung realisieren und auch auf die Begleichung der noch offenen Rechnung durch Bremen verzichten.

Am 22. Januar hat der Senat bereits einen ersten Schritt in Richtung einer entsprechenden Vereinbarung gemacht. Beschlossen wurde eine Vereinbarung, nach der sowohl der Bund als auch Bremen das Verwaltungsabkommen über den Ausbau der Mittelweser aus dem Jahr 1982 als erfüllt ansehen, sofern der Bund noch sechs Uferkorrekturen zwischen Dörverden und Drakenburg vornimmt.

Kosten genauer aufschlüsseln

Der Bremer Teil des Deals, also die Übernahme von Lesum und Wümme in Landesregie, müsste noch schriftlich ausformuliert werden. An dieser Stelle melden jetzt aber die Grünen ihre Bedenken an. Sie wollen die Kosten für die dauerhafte Pflege der beiden Weser-Zuflüsse vom Senat genauer aufgeschlüsselt haben.

Der Senat wird sich an diesem Dienstag mit einer Antwort des Wirtschaftsressorts auf eine detaillierte Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsfraktion beschäftigen. Darin nennt die Behörde eine Zahl, die auf den ersten Blick für den Deal mit dem Bund zu sprechen scheint. Die Unterhaltung von Lesum und Wümme – also unter anderem die Instandhaltung der Sommerdeiche und der Rückschnitt des Uferbewuchses – koste derzeit 178.000 Euro pro Jahr.

Das wäre ein sehr überschaubarer Betrag im Vergleich zu den 23 Millionen Euro, die Bremen Berlin noch schuldet. Die Grünen bezweifeln allerdings sehr, dass es langfristig bei den 178.000 Euro bleibt. In dem Papier aus der Wirtschaftsbehörde wird nämlich zugleich eingeräumt, dass der ökologische Zustand von Lesum und Wümme derzeit eher unbefriedigend ist und nicht den Zielen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie entspricht.

Unnatürlich hoher Tidenhub

Größtes Hindernis für eine bessere Gewässerökologie sei der unnatürlich hohe Tidenhub. „Der wird aber eher noch zunehmen, wenn die Unterweser mittelfristig weiter ausgebaggert wird“, gibt Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer zu bedenken. Es sei vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen, dass Bremen viel Geld in die Verbesserung der Gewässerqualität von Lesum und Wümme stecken muss oder von der Europäischen Union zu Strafzahlungen verdonnert wird. „Ich habe die Befürchtung, dass uns das teuer zu sehen kommt“, macht Schaefer deutlich. Die Grünen erwarteten daher eine Klärung dieser Fragen, bevor Bremen die Zuständigkeit für Lesum und Wümme dauerhaft vom Bund übernimmt.