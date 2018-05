Frauen, die eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen wollen, sollen künftig in einer öffentlichen Liste Adressen von Ärzten und Kliniken finden. Dafür müsse das Bremische Schwangerenberatungsgesetz geändert werden, fordert die Fraktion der Grünen in einem Antrag an die Bürgerschaft. Derzeit würden Frauen allein in Beratungsstellen diese Informationen über Ärzte und Kliniken erhalten, allerdings seien die Verzeichnisse veraltet und damit unzuverlässig. Ärzte selbst dürfen aufgrund des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches nicht auf Schwangerschaftsabbrüche hinweisen. Solange der Paragraf nicht abgeschafft sei, helfe die Gesetzesänderungen den betroffenen Frauen und Ärzten deutlich weiter, betont die geschlechterpolitische Sprecherin der Fraktion, Henrike Müller.

Die Neufassung des Gesetzes sieht eine Meldepflicht von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten vor, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das Verzeichnis soll dem Antrag zufolge auf der Internetseite der Gesundheitssenatorin veröffentlicht werden. Nur jene Ärzte, die ausdrücklich zustimmen, würden in der Liste geführt.

Wie der WESER-KURIER berichtete, fordert auch Bremens Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm ein solches öffentliches Verzeichnis. Hamburg führt eine Internet-Liste bereits seit mehreren Jahren. Der Antrag könnte im Juni in der Bürgerschaft debattiert werden.