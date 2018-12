Bis alle Kinder im Kita- und Grundschulbereich flächendeckend ganztags betreut werden können, ist es in Bremen noch ein weiter Weg. (Skolimowska/DPA)

Verfassungswidrig, unausgegoren und finanziell abenteuerlich – so bewerten die Grünen den CDU-Vorstoß zur Kita-Pflicht und zum Ganztagsschulausbau. Zugleich weisen sie den „Angriff der CDU auf soziale Einrichtungen und Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen zur Gegenfinanzierung ihres Vorschlages“ ab, wie ihr Bildungspolitiker Matthias Güldner am Freitag formulierte. Die Grünen-Fraktion teile allerdings das Ziel, den Ganztagsausbau weiter voranzutreiben. Nach Güldners Ansicht ist ein verpflichtendes drittes Kita-Jahr für Kinder im Vorschulalter, wie es der CDU vorschwebt, vom Grundgesetz nicht gedeckt.