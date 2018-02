Bremens Grüne schauten am Sonnabend während der Landesmitgliederversammlung nach vorne, zur Bürgerschaftswahl in gut 15 Monaten, und arbeiteten eine Reihe von Anträgen ab. (Björn Hake)

Die Landesmitgliederversammlung der Grünen im Martinsclub in der Neustadt in Zahlen: rund 120 Frauen und Männer mit Parteibuch, eine Bundestagsabgeordnete, etwa ein Dutzend aktuelle und ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete, zwei Landesvorstandssprecher, drei Senatoren, drei Staatsräte, 17 Anträge, vier Kinder und ein prominenter Gast. Dabei handelte es sich um Annalena Baerbock, die seit wenigen Tagen mit Robert Habeck an der Spitze der Grünen auf Bundesebene steht.

In nächster Zeit komme es darauf an, sich „als grüne Kraft der linken Mitte“ zu behaupten, sagte Annalena Baerbock. Auf Bundesebene werde die Fraktion der Grünen ihre Oppositionsrolle annehmen und der Großen Koalition genau auf die Finger schauen. Das gelte für ernsthafte Anstrengungen gegen Kinder- und Altersarmut genauso wie für konkrete Taten gegen den Pflegenotstand und Pläne für eine Rentenversicherung des 21. Jahrhunderts. „Diesen Diskurs müssen wir als Grüne anstoßen, die Groko wird es nicht tun.“

Es gelte auch, sich mit der AfD auseinandersetzen, und es erfordere Mut, dahin zu gehen, wo die Probleme groß seien, so Baerbock weiter. Die Grünen müssten aber gerade „dahin, wo wir nicht immer nur Applaus bekommen, wo da zu sein und zuzuhören nicht immer einfach ist“ – gerade auch, um gegen Rassismus und Nationalismus Zeichen zu setzen.

„Wenn wir schweigen, reden die anderen. Wenn wir schwach sind, sind die anderen stark.“ Die Partei zeichne aus, „Moral und Rechtsstaatlichkeit zusammen zu denken“. Es sei kein Widerspruch, „radikal in den Inhalten und staatstragend in der Umsetzung“ zu sein, „das ist eigentlich unsere Stärke“, insbesondere in den Bundesländern, wo die Grünen mitregieren.

Auch in der Europapolitik sei die Partei gefragt: „Das Friedensprojekt Europa liegt in unserer grünen DNA. Binnenmärkte sind schön und gut, aber es geht um Friedenssicherung. Das dürfen wir nie vergessen.“ Die Bundesvorsitzende trat überdies für eine „radikale Umwelt- und Klimapolitik“ und für ganz konkrete Schritte in Fragen sozialer Gerechtigkeit ein.

"Lust auf Debatten von unten"

„Dafür braucht es für uns mehr als neun Prozent im Bund“ und mehr als 15 Prozent der Wählerstimmen in Bremen. Das zu erreichen, werde zwar „knüppelhart“, sei mit „Mut, Veränderungswillen und Lust auf Politik“ aber zu schaffen. Landesvorstandssprecher Ralph Saxe hatte eingangs von dem Kampfgeist und der „Lust auf Debatten von unten“ geschwärmt, die vom Bundesparteitag in Hannover ausgegangen seien.

„Grüne sind eine sich erneuernde Kraft im Bund und auch hier in Bremen und Bremerhaven.“ Allerdings hätten die Bremer Grünen vor der Bürgerschaftswahl zwei Aufgaben, bei denen es nicht leicht sei, die Balance zu halten: Senat und Abgeordnete müssten „gut und konstruktiv regieren und zeigen, dass wir weiter die Kraft haben, das Vereinbarte umzusetzen. Die Partei allerdings muss mehr und mehr eigenständig agieren“ und formulieren, „warum ein möglichst knallgrünes Bremen besser für unsere Städte ist“, sagte Saxe.

Knallgrün, das bedeute: „sozial engagiert und agil, ökologisch verantwortlich und mit einem besonderen Fokus auf einem gestärkten Europa“. Saxes Kollegin Alexandra Werwath stimmte die Mitglieder ebenfalls auf den Bürgerschaftswahlkampf ein. Die bremischen Grünen hätten in den vergangenen Jahren „nicht nur viel erreicht, sondern wir haben noch viel mehr vor, mit Bremen und Bremerhaven“.

Die Haushaltssanierung sei nicht leicht gewesen, viele hätten den Grünen den Sparkurs nicht zugetraut, aber sie hätten Durchhaltevermögen bewiesen, so die Vorstandssprecherin. Das Land ringe jedoch weiterhin mit enormen Problemen – mit Armut bei Kindern und Senioren, mit Problemen in der Bildung und Defiziten bei den Klimazielen. „Damit können wir uns nicht zufriedengeben.“

Der Koalitionspartner wurde von Alexandra Werwath mit Kritik bedacht. Die SPD zeichne sich durch einen „Baufetisch und nicht eingelöste Versprechen von sozialer Gerechtigkeit“ aus und sei „programmatisch in den 1980er-Jahren hängengeblieben“.

"Wahlkampf neu denken!"

Die Grünen dagegen hätten die Chance, ein Wahlprogramm auf den Weg zu bringen, „das sich nicht nur um Gehweg-Poller oder Pflastersteine dreht (...) Wir müssen die sozialen Fragen neu stellen und die treibende Kraft dabei werden.“ Werwath stellte auch den „Programmprozess“ vor: Zukunftskonferenzen sollen im Frühjahr den Auftakt zur Erarbeitung des Wahlprogramms bilden, ein Entwurf soll zu den Sommerferien vorliegen. Die Kandidatenliste wird laut diesem Zeitplan im Dezember bestimmt.

Die neue Bundesvorsitzende, Annalena Baerbock, war zu Gast bei Bremens Grünen. (Björn Hake)

Bei den Anträgen, die während der Landesmitgliederversammlung diskutiert wurden, handelte sich um eine Art Überhang der Landesmitgliederversammlung im November. Die Themen reichten von einer „elektrischen Sielwallfähre“ und „grüner Tierpolitik im Land Bremen“ bis zur Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde und der Anbindung von Neubaugebieten an das Straßenbahnnetz.

Ein Antrag mit dem Titel „Wahlkampf neu denken!“ widmete sich den organisatorischen Vorbereitungen für die Bürgerschaftswahl. Das Verfahren der Kandidatenaufstellung soll überdacht werden, um „das Hauen und Stechen“ vor der jüngsten Wahl im Jahr 2015 und den Abgeordnetenschwund (von 14 auf zwölf Mandate) im Laufe der Wahlperiode zu vermeiden. Halbwegs pünktlich zum Anpfiff der Werder-Partie gegen Schalke endete die Landesmitgliederversammlung. Die Kinder blieben nicht bis zum Schluss, auch nicht alle Erwachsenen.