Für Björn Fecker sind Ankerzentren nicht mit einer humanen Flüchtlingspolitik zu vereinbaren. (Koch)

Die Bremer Grünen-Fraktion hat sich mit einem entschiedenen Statement zu den von der Bundesregierung geplanten Ankerzentren zur Aufnahme und Unterbringung für Flüchtlinge zu Wort gemeldet. "Mit den Grünen wird es kein sogenanntes Ankerzentrum in Bremen geben", heißt es hierzu in einer Pressemitteilung.

Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sehen über ganz Deutschland verteilt die Einrichtung mehrere dieser Zentren vor. Hier sollen künftig Flüchtlinge nicht nur aufgenommen werden, sondern auch bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag leben. Und wird ihr Antrag abgelehnt, werden sie direkt von dort wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeführt.

"Bis zu 1500 Flüchtlinge sollen 18 Monate lang in großen Einrichtungen leben müssen, bis sie abgeschoben werden können", fassen die Bremer Grünen die Pläne Seehofers zusammen. Und erteilen ihnen zugleich eine Absage: "Das löst kein einziges Problem und konterkariert die Integrationsbemühungen." Die Grünen setzen deshalb auf das in Bremen praktizierte Vorgehen. "In der ausreichend großen Erstaufnahmeeinrichtung in Vegesack sorgen die verschiedenen Behörden Hand in Hand für ein rasches Verfahren." Dieses Modell habe sich bewährt und dafür gesorgt, dass die Geflüchteten möglichst schnell dezentral untergebracht würden.

"Unnötiges Konfliktpotenzial"

„Wir Grüne stehen für eine humane Flüchtlingspolitik mit fairen, zügigen Verfahren", erklärt hierzu Björn Fecker, innenpolitischer Sprecher der Grünen, und schickt in diesem Zusammenhang eine Grußadresse gen Bayern. "Als Erfüllungsgehilfen für das Wahlkampfgetöse von Herrn Seehofer stehen wir nicht zur Verfügung."

„Ankerzentren schaden der Integration", ergänzt die integrationspolitische Sprecherin der Grünen, Sahhanim Görgü-Philipp. "Wer Menschen über viele Monate in Massenlagern festhält, schafft unnötiges Konfliktpotenzial und begünstigt Parallelstrukturen.“

Mit ihrer Ablehnung von Ankerzentren stehen die Bremer Grünen nicht allein. In zahlreichen Bundesländern stoßen die Pläne der Bundesregierung auf Widerstand. Aus Berlin, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen kam ein klares Nein zu den geplanten zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen. Nicht an der angekündigten Pilotphase beteiligen wollen sich zudem Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die Länder Niedersachsen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg forderten Innenminister Horst Seehofer (CSU) zur Vorstellung eines konkreten Konzepts auf.