Die Grünen fordern ein Sprachförderkonzept für Kinder und eine Budgetfinanzierung der offenen Jugendarbeit. (Frank Thomas Koch)

Bei ihrer Fraktionsklausur haben die Grünen zwei Anträge verabschiedet, die in den kommenden Wochen in der Koalition diskutiert und dann in die Bürgerschaft eingebracht werden sollen. So fordern die Grünen ein durchgängiges Sprachförderkonzept für Kinder und eine Budgetfinanzierung der offenen Jugendarbeit. Damit sollen erste Ziele des Koalitionsvertrages umgesetzt werden.

Schon im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und Linke auf Veränderungen in der Sprachförderung geeinigt: „Die Sprachbildung und Sprachförderung soll (...) weiter gestärkt werden“, heißt es da. Ein Konzept, mit dem Kinder von der Kita bis zur Grundschule durchgängig gefördert werden, ist dort genauso vorgesehen wie eine Neubewertung des computerbasierten Cito-Sprachtests für Kinder.

Solveig Eschen ist kinderpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. (STUDIO EM)

Genau das wollen die Grünen voranbringen: Sollte die Bürgerschaft den Vorstoß bewilligen, soll drei Monaten nach dem Beschluss ein solches Konzept stehen. Darin sollen Ideen zur besseren Fortbildung von Erziehern, zur engen Zusammenarbeit von Kitas und Schulen, um einen guten Übergang in der Förderung zu schaffen, sowie zu einer früheren Überprüfung der Sprachfähigkeiten von Kindern eingebracht werden. „Die gezielte Förderung ein Jahr vor der Einschulung kommt zu spät, weil der Großteil der betroffenen Kinder dann auch noch in der Schule mit Sprachdefiziten zu kämpfen hat“, sagt Solveig Eschen, kinderpolitische Sprecherin der Grünen.

Finanzierung bleibt schwierig

Der Vorstoß zur Jugendarbeit über den Koalitionsvertrag hinaus: Die Strukturen der Entscheidung, Mittelvergabe und Kontrolle sollen laut Regierungsvereinbarung geprüft werden, die Grünen fordern nun einen Kriterienkatalog für ein Budget zur stadtweiten Finanzierung der Jugendarbeit. Zwar ist der Etat zuletzt gestiegen (2015: 7,62 Millionen Euro, 2018: 9,1 Millionen), allerdings bleibt die Finanzierung schwierig. Denn: Viele Angebote werden auch aus Geldern der Stadtteile finanziert.

Angebote wie beispielsweise der Sportgarten, die von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Stadtteilen wahrgenommen werden, müssen trotzdem durch ihre Ansiedelung in einem bestimmten Stadtteil aus dessen Budget gefördert werden – eine erhebliche Belastung, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sahhanim Görgü-Philipp. Für solche Projekte fordern die Grünen ein separates Budget, dessen Gelder anhand eines neuen Kriterienkataloges vergeben werden. Diesen soll der Jugendhilfeausschuss bis zum Jahresende entwickeln. "Das entlastet die offene Jugendarbeit, weil es freie Ressourcen für andere Angebote im Stadtteil schafft“, so Görgü-Philipp.

Die Linken begrüßen den Vorstoß der Grünen, das erklärte Cindi Tuncel für die Fraktion. Die SPD äußerte sich am Dienstag nicht. Allerdings bleibt bei beiden Vorstößen nicht nur das Votum der rot-grün-roten Koalitionäre abzuwarten – entscheidend für den Erfolg der Anträge sind, wie bei vielen Projekten von Rot-Grün-Rot, die Haushaltsverhandlungen.