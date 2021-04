Distanzelektoimpulsgeräte wird es Alltagseinsatz der Bremer Polizei nicht geben. In Bremerhaven wird dies anders gehandhabt. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Die Grünen und Die Linke haben sich klar und deutlich gegen den flächendeckenden Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten bei der Bremer Polizei, den sogenannten Tasern, ausgesprochen. Dieser Entscheidung mussten sich auch der Koalitionspartner SPD und Innensenator Ulrich Mäurer beugen, die sich für den Einsatz der Geräte ausgesprochen hatten. Doch in Bremerhaven, wo die Elektroschocker zwei Jahre lang von der Polizei erprobt wurden, soll es anders laufen. Per Erlass hat der Innensenator bestimmt, dass die Taser dort unter genau festgelegten Bedingungen weiterhin verwendet werden dürfen. Damit sind auch die Grünen und die Linkspartei einverstanden.

Sprachregelung der Regierungskoalition in der Innendeputation am Donnerstagnachmittag: „Ein Kompromiss, mit dem man leben kann.“ Die Opposition sieht das anders: „Unterschiedliche Regelungen in den beiden Städtendes kleinsten Bundeslandes – ein schlechter Witz“ (CDU), „Flickschusterei“ (BIW), ein „Zwei-Klassen-System bei der Sicherheit“ (FDP).