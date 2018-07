Die erste grüne Welle für Radfahrer in Bremen ist freigeschaltet. (Mauritio Gambarini/dpa)

In Bremen hat es ein Modell gegeben, um die grüne Welle für Radfahrer auf bestimmten von ihnen besonders stark genutzten Strecken zu testen. Es geht dabei um die Radroute zwischen dem Kennedyplatz und der Universität. Wenn Radler etwa 18 Kilometer pro Stunde fahren, sollen sie an den schwierigen Kreuzungsbereichen Rembertistraße/Am Dobben/An der Weide sowie an der nächsten Kreuzung Rembertistraße/Rembertiring eine grüne Welle haben. Die Bauarbeiten dafür sind inzwischen so gut wie beendet, heißt es aus der Behörde des Umwelt- und Verkehrssenators Joachim Lohse. Die Ampeln sind nun für Radler "scharf" geschaltet, so dass sie vom Kennedyplatz kommend und auch in der Gegenrichtung über die durch jeweils zwei Ampeln geregelten Kreuzungen ohne Zwischenhalt auf den Mittelinseln durchfahren können. Der Autoverkehr soll dadurch aber nicht behindert werden, verspricht Joachim Lohse.

Geplante Premiumrouten für Radfahrer, die unter anderem bereits im Verkehrsplan 2025 festgelegt wurden, sind nach Angaben des Sprechers des Senators, Jens Tittmann, die zwischen Bremen-Nord über die Innenstadt nach Hemelingen, außerdem die von Huchting über die Innenstadt und die Weser bis nach Lilienthal. Dort liegt auch das Teilstück zwischen dem Kennedyplatz und der Universität. Zügiges Radfahren auf komfortablen Wegen, Nebeneinanderfahren und Überholen sowie möglichst geringe Zeitverluste an Kreuzungen machen das Rad dann noch schneller, plant die Behörde. Auch Gröpelingen, Walle, Hastedt und Hemelingen sind über die sogenannten Premienrouten mit dem Rad dann gut erreichbar.

Mehr zum Thema Verkehrssenator stellt sich Fragen der Bremer Lohse: "Die Fahrradbrücke wird kommen" In einem Facebook-Live-Interview hat Joachim Lohse am Dienstag die Fragen der WESER-KURIER-Leser zu ... mehr »

Bereits heute, so heißt es aus der Behörde, gibt es viel Radverkehr. Engpässe sollen deshalb entsprechend entschärft werden. Dazu gehören unter anderem die Wilhelm-Kaisen-Brücke und die Domsheide, aber auch eine zukünftige Brücke, die den Stadtwerder besser mit dem Ostertorviertel und der Innenstadt verbindet. Über Obervieland wird eine bessere Radverbindung in die Neustadt und nach Woltmershausen entstehen. Damit sollen sowohl GVZ und Innenstadt besser verknüpft werden. Die Strecke zum GVZ gehöre bereits heute zu den stark frequentierten Routen, heißt es aus der Behörde.