Die Grünen wollen gegen die sogenannten Eltern-Taxis vorgehen. (picture alliance/Arne Dedert/dpa)

Zahlreiche Kinder werden von ihren Eltern mit dem Auto bis vor die Tür der Schule gefahren, anstatt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus zu kommen. Der Bremer Grünen-Angeordnete Ralph Saxe hatte dazu bereits im März 2019 in einem Positionspapier ein Pilotprojekt Schulstraßen angeregt, was sich auch im Koalitionsvertrag wiederfindet. Das sieht in der jeweiligen Straße ein temporäres Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge zum Schulbeginn vor.

Das Thema erhält aktuell wieder Aufmerksamkeit, weil Eltern und Ortspolitiker des Waller Beirats nun rigorosere Maßnahmen an der Grundschule an der Melanchthonstraße fordern. Verkehrspolitiker Saxe arbeitet nun an einem Antrag für die Bürgerschaft, um Straßen beispielsweise vor der Schule am Baumschulenweg in Schwachhausen zu sperren.