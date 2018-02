Die Grünen setzen sich für einen vereinfachten Übergang in Kindergärten und Grundschulen für sogenannte Quartalskinder ein. (dpa)

Die Grünen-Fraktion setzt sich für einen unkomplizierteren Übergang in Kindergärten und Grundschulen für sogenannte Karenzkinder ein. Dadurch sollen Kindergartengruppen entlastet und die Einschulung stärker an die Schulreife der Kinder gekoppelt werden. Der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Matthias Güldner, stellte am Montag zwei entsprechende Initiativen vor. Den Grünen sei es in der öffentlichen Diskussion der vergangenen Wochen zu sehr darum gegangen, wie viel Geld und Personal im Bildungsbereich fehle. „Es gibt aber auch inhaltliche Probleme, über die wir sprechen sollten“, sagte Güldner.

Eines davon sei das bisherige Anmeldeverfahren für Karenzkinder. Alle Kinder, die bis zum 30. Juni des aktuellen Jahres sechs Jahre alt werden, müssen zur Schule angemeldet werden. Für Kinder, die bis zum 31. Dezember sechs Jahre alt werden, können die Eltern entscheiden, ob sie im aktuellen oder im nächsten Jahr in die Schule kommen. Nach Auffassung der Grünen sei das bisherige Verfahren dafür jedoch nicht optimal. So erfolge die Anmeldung der Kinder bisher im Januar eines jeweiligen Jahres. „Sie ist verbindlich im Sinne der Schulpflicht und kann nicht zurückgenommen werden“, so der Bildungspolitiker.

Die Zurückstellung des Kindes kann nur beantragt werden, wenn die Schuleingangsuntersuchung (im April und Mai) durch das Gesundheitsamt einen entsprechenden Entwicklungsstand attestiert. Sollten sich die Eltern gegen die Einschulung entscheiden, ist die Platzvergabe im Kindergarten jedoch schon abgeschlossen – im schlimmsten Fall bekommen die Kinder keinen Betreuungsplatz mehr oder werden entgegen der ärztlichen Beratung zu früh eingeschult.

Weniger Wickelkinder in Kindergärten

Die Fraktion will die Anmeldung zur Schule deshalb bereits auf den September des Vorjahres legen. Diese Praxis sei in vielen Bundesländern bereits üblich und führe dazu, dass die Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit rechtzeitig vor der Anmeldephase für den Kindergarten beendet seien. „Die Angst der Eltern vor einer Betreuungslücke wäre damit überwunden“, sagte Güldner. Laut Bildungsbehörde gibt es für das kommende Schuljahr 2414 Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember geboren sind. Etwa 15 Prozent der Karenzkinder werde eingeschult.

In eine ähnliche Richtung zielt der zweite Antrag der Grünen, der sich mit dem Übergang von der Krippe oder dem Elternhaus in den Kindergarten beschäftigt. Kinder, die bis Jahresende das dritte Lebensjahr vollenden, sollen zu Beginn des Kindergartenjahres im Sommer in den Einrichtungen aufgenommen werden. Ausnahmen sind nur auf Antrag mit spezieller Begründung möglich. Das führe in den Ü3-Gruppen dazu, dass ein Großteil der Kinder noch gewickelt werden müsste und sie einen Entwicklungsrückstand gegenüber den Älteren ausweisen, die zeitnah zur Schule kommen.

„Ich weiß von Kita-Gruppen, wo acht von 20 Kindern noch gewickelt werden. Für die Fachkräfte stellt das eine hohe Belastung dar“, so Güldner. Durch die zusätzliche Belastung der Erzieherinnen komme die frühkindliche Bildung in einigen Gruppen zu kurz. In einem ersten Schritt wollen die Grünen die Anzahl der Wickel-und Kleinkinder in den Kindergartengruppen reduzieren, indem sie den Stichtag vom 31. Dezember auf den 30. September verlegen. Damit würden alle Kinder, die nach dem 30. September geboren wurden, ein weiteres Jahr in den U3-Krippen verbleiben. Laut Bildungsbehörde betrifft das aktuell etwa 870 Kinder. Zum Gelingen des Antrags müsste es eine weitere Ausweitung des Krippenangebotes in der Stadt geben, außerdem sollen mehr Angebote geschaffen werden, bei dem sich Eltern einen Platz für ihre Kinder teilen.

Spannend wird, wie die SPD-Fraktion auf den Vorschlag des Koalitionspartners reagiert. Zuletzt hatte es mit der Debatte um Cannabis und einen zusätzlichen Feiertag immer wieder Themen gegeben, die bei den beiden Parteien für Konfliktpotenzial gesorgt haben. Mustafa Güngör, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, wollte sich am Montag noch zu keiner abschließenden Bewertung des Grünen-Antrags hinreißen lassen. „Inhaltlich ist das sicher ein richtiger Vorschlag. Man muss jetzt prüfen, was das für Konsequenzen hätte“, sagte er. Die SPD-Fraktion werde sich in den kommenden Tagen genauer mit der Initiative auseinandersetzen.

Geht der Antrag der Grünen durch, würde die rot-grüne Koalition etwas rückgängig machen, was sie vor einigen Jahren aus Mangel an Krippenplätzen selbst eingeführt hat.