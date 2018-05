Die Grünen wollen, dass Regionalzüge auch in der Stadt halten. (dpa)

Zwei neue Haltestellen für Regionalzüge soll es laut einem Konzept der Grünen in Bremen geben. Die konkreten Pläne, die noch nicht öffentlich sind, sollen vor allem die Pendlerproblematik und die Verkehrssituation in der Überseestadt verbessern. Das bestätigte Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher und Landeschef der Grünen gegenüber dem WESER-KURIER. Über die neuen Pläne für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) hatte „Buten un Binnen“ zuerst berichtet.

„Ja, ein solches Konzept ist in Arbeit“, sagt Saxe. Geplant sind laut den Plänen zwei ganz neue Haltestellen an der Stephanibrücke, Nähe Überseestadt, und in unmittelbarer Entfernung zum Technologiepark an der Universität.

Der Regionalexpress in Richtung Oldenburg soll demnach an der Stephanibrücke in der Nähe der Überseestadt halten. Laut dem Verkehrsentwicklungsplan für Bremen ist dies ohnehin an der Eduard-Schopf-Allee angedacht gewesen. Dies sei wichtig, um eine bessere Anbindung für die Überseestadt zu schaffen, so Saxe. Wie teuer die Umsetzung dieser Idee sein wird, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Vorschlag ist nicht ganz neu

Nicht ganz neu ist der Vorschlag eine Haltestelle am Technologiepark einzurichten. Die Regionalzüge von Bremen nach Hamburg könnten dort in Nähe zur Straßenbahnline 6 halten. Dadurch kann der Technologiepark im Stadtteil Horn-Lehe sowie die Universität besser erreicht werden. Das hatte Grünen-Politiker Saxe bereits in der vorherigen Legislaturperiode mal angeregt, es gab auch eine Prüfung der verschiedenen Varianten. Laut Bericht von „Buten und Binnen“ könnten dabei Kosten in Höhe von sechs bis sieben Millionen entstehen.

Das Konzept der Grünen sei aber nicht nur auf die Haltestellen beschränkt, sondern wesentlich umfangreicher. Dabei geht es auch um die Finanzierung des ÖPNV in Bremen, um Verkehrskonzepte für die Zukunft wie autonomes Fahren oder die Parksituation in der Stadt. Saxe will damit vor allem eine Debatte anregen. Die Projekte zudem noch nicht mit Koalitionspartner SPD abgestimmt.