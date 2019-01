Die Bremer Grünen machen den Vorschlag, die Galopprennbahn zur Hälfte zu bebauen und zur Hälfte grün zu lassen. (studio b bremen)

Es gibt einen neuen Vorschlag, wie die Galopprennbahn in Hemelingen in Zukunft aussehen kann. Die Bremer Grünen wollen das 35 Hektar große Gelände nur zur Hälfte mit Wohnungen bebauen und die andere Hälfte für Grün, Sport, Freizeit und eine Festwiese nutzen. „Wir machen halbe-halbe“, sagt Robert Bücking, Sprecher für Bau und Stadtentwicklung bei den Grünen. Es gehe nicht um die Frage ob Grün oder Beton, sondern wie man Grün und Wohnungen an dieser Stelle schaffen könne.

Der Grünen-Vorschlag soll zusammen mit einem mittlerweile sehr wahrscheinlichen Volksentscheid zur Rennbahn möglichst bei der nächsten Bürgerschaftswahl zur Abstimmung gestellt werden. Das Volksbegehren der Bürgerinitiative Rennbahngelände Bremen, die mehr als 29.000 Stimmen für ihr Anliegen gesammelt und beim Amt eingereicht hat, will das Gelände wie bisher nutzen und es als grüne Ausgleichsfläche für die schon vorhandene, verdichtete Bebauung und Industrie-Ansiedlung im Bremer Osten erhalten.

Schaefer: Glauben an Kompromiss

„Wir glauben, dass es einen Kompromiss geben kann“, sagt Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Grünen und umweltpolitische Sprecherin. Die Grünen hätten Respekt vor der Arbeit der Initiative, die gezeigt habe, wie wichtig den Menschen vor Ort ein großer grüner Freiraum sei. Volksentscheide seien ein wichtiges Instrument, so Schaefer, aber die Initiative wolle jeglichen Wohnungsbau auf dem Areal verhindern.

Die Grünen stellen aber klar, dass sie bezahlbaren Wohnraum auf der Rennbahn wollen, da dieser bei steigenden Preisen für Immobilien und Mieten dringend gebraucht werden. Zudem soll laut Schaefer die Fläche ökologisch aufgewertet und bei der Bebauung umweltfreundliche Baustoffe verwendet und hohe ökologische Standards angewendet werden. Es solle ein Quartier für alle entstehen, mit Wohnungen für Familien, Singles, Alte und Junge. Hochhäuser lehnen die Grünen laut Bücking an dieser Stelle ab.

Dritte Frage denkbar

Wenn es zu der Volksabstimmung über die Null-Bebauungslösung der Bürgerinitiative kommt, soll der 50-50-Vorschlag der Grünen laut eigenen Angaben mit auf den Stimmzettel. Da es dann möglich ist, dass beide Vorschläge eine Mehrheit bekommen, müsste eine dritte Frage nach der besseren Variante gestellt werden.

Der Vorschlag der Grünen liegt auch dem Koalitionspartner SPD vor. Die Sozialdemokraten wollen ebenfalls, dass der mögliche Volksentscheid zur Rennbahn zeitgleich mit der Bürgerschaftswahl stattfindet, sagt Björn Tschöpe, Fraktionsvorsitzender der SPD. „Wir bleiben aber dabei, dass dieses Areal angemessen bebaut werden muss, weil es einen erheblichen Wohnungsbedarf in Bremen gibt“, so Tschöpe. Auf dem Areal solle aber auch ein erheblicher Teil für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden. Er begrüßt es, dass die Grünen sich mit ihrem Vorschlag auch zu einer Bebauung bekannt haben. Ob ein solches Verfahren, wie es der Regierungspartner will, möglich sein wird, prüfen die Sozialdemokraten derzeit selbst.

CDU will Sondersitzung der Stadtbürgerschaft

Die Bremer CDU will, sofern der Wahlausschuss kommende Woche feststellt, dass das Volksbegehren über die Bebauung der Galopprennbahn rechtmäßig zustande gekommen ist, eine Sondersitzung der Stadtbürgerschaft beantragen. Die Fraktion will ebenfalls, dass die Abstimmung des Volksbegehrens gemeinsam mit der Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 über die Bühne geht.