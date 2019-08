Silke Krebs (hier 2014 im Landtag in Stuttgart) soll neue Staatsrätin im Finanzressort werden. (Franziska Kraufmann/dpa)

Das Finanzressort wird durch eine zweite Staatsrätin verstärkt. Nach Informationen des WESER-KURIER soll die Grünen-Politikerin Silke Krebs den bislang vakanten Posten übernehmen. Krebs war unter anderem von 2011 bis 2016 Staatsministerin in der von Winfried Kretschmann (Grüne) geführten grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg. Das Finanzressort wollte die Personalie auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Finanzbehörde gehört zu den Ressorts, in dem zwei Staatsräte den Verwaltungsapparat maßgeblich leiten: Neben Krebs bleibt Hans-Henning Lühr, der sein Amt bereits 2003 antrat, Finanzstaatsrat. Krebs übernimmt damit die Position, die seit 2011 bis zu seiner Wahl der neue Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) inne hatte. Die sogenannten politischen Beamten fungieren als Vertreter der Senatoren und Köpfe der Verwaltung.

Mehr zum Thema Letzte Senatorenposten geklärt Strehl wird neuer Finanzsenator in Bremen Parallel zum Rückzug Carsten Sielings klären sich weitere Personalien. Finanzstaatsrat Dietmar ... mehr »

Nun soll die ehemalige Staatsministerin diese Rolle ausfüllen. Zuletzt arbeitete sie unter anderem als freiberufliche Strategieberaterin, seit April 2018 ist sie Vorstandsreferentin für politische Kommunikation der Bundestagsfraktion ihrer Partei in Berlin.

Krebs wurde 1966 in Aschaffenburg geboren und ist studierte Mineralogin. Seit den 80er-Jahren für ihre Partei in Baden-Württemberg tätig, wurde sie 2009 zusammen mit Christian Kühn in den Landesvorstand der Grünen gewählt. Nach der Landtagswahl 2016 legte Krebs ihr Amt nieder, um in die Beratungsbranche zu gehen.