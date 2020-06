Das Siemens-Hochhaus ist Sitz der Bremer Bau-, Umwelt- und Verkehrsbehörde. (Christina Kuhaupt)

Die grün-geführte Baubehörde von Senatorin Maike Schaefer verstärkt ihre Öffentlichkeitsarbeit. Diese Aufgabe nehmen derzeit der etatmäßige Pressesprecher Jens Tittmann und eine weitere Referentin wahr, zum 1. September holt Schaefer nun zusätzlich die bisherige Parteisprecherin der Bremer Grünen, Linda Neddermann, an Bord. Sie soll sich vor allem den sogenannten sozialen Medien widmen, also Informationskanälen wie Facebook und Twitter, auf denen die Behörde mit den Bürgern im Dialog steht.

Der nahtlose Wechsel vom Partei- ins Behördenamt ist nicht der erste dieser Art. Im Gegenteil, es gibt von jeher ein rege Fluktuation zwischen den beiden Sphären. So nahm zuletzt Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU) nach seinem Amtsantritt die damalige Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion als persönliche Referentin mit in die Bürgerschaftskanzlei, der frühere Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion macht inzwischen die Pressearbeit für Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD).

Position mit Vertrauensstellung

Dass die Wunschkandidaten stets verlässlich auf den für sie vorgesehenen Stellen landen, hat mit einer Bestimmung des Bremischen Beamtengesetzes zu tun. Dort heißt es zwar grundsätzlich: „Freie öffentliche Ämter sind auszuschreiben.“ Ausnahmen von dieser Verpflichtung sind aber vorgesehen für Positionen, bei denen eine besondere Vertrauensstellung angenommen wird – also etwa Büroleiter von Senatsmitgliedern, persönliche Referenten und eben Pressesprecher. Der Kreis der Funktionsträger in einer solchen Vertrauensstellung ist im bremischen öffentlichen Dienst über die Jahre erkennbar ausgedehnt worden.

Wechsel mit politischer Protektion wecken häufig Argwohn, und so ist es auch diesmal. In der Baubehörde äußern einige Akteure Kritik – natürlich nur hinter vorgehaltener Hand. Sogar in der grünen Partei sind nicht alle glücklich mit dem Vorgang. Der Personalratsvorsitzende der Baubehörde, Niels Eichler, sieht zumindest keine rechtlichen Probleme mit der Personalie. „Es war keine Ausschreibung erforderlich, deshalb unterliegt die Einstellung auch nicht unserer Mitbestimmung, außer in der Frage der Konditionen“, so Eichler. Allerdings habe der Personalrat gegenüber der Hausspitze deutlich gemacht, „dass man ihren Stab nicht aufblähen sollte“. Es gebe in der Behörde auch an anderer Stelle viel zu tun, ohne dass dort in entsprechendem Umfang zusätzliches Personal bereitgestellt werde.

Sprecher Jens Tittmann hält die versteckt geäußerte Kritik, ja überhaupt die Thematisierung des Neddermann-Wechsels für unbegründet. „Das ist ein völlig normaler Vorgang in der bremischen Verwaltung“, urteilt Tittmann. Die Arbeitsbelastung in der Pressestelle der Behörde, die den publikumsintensiven Bau-, Umwelt- und Verkehrsbereich abdecke, sei enorm, die Verstärkung mithin absolut begründet.