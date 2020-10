Güterumschlag wie hier am Container-Terminal in Bremerhaven bildet das Rückgrat der bremischen Wirtschaft. (Sabine Vielmo)

Gäbe es Bremerhaven, wenn die Grünen schon vor 200 Jahren dem Bremer Senat angehört hätten? Eher nicht. Sie wären dagegen gewesen, wertvolle Biotope an der Geestemündung dem Flächenfraß der Logistikbranche zu opfern. Denn um nichts anderes ging es ja bei der Gründung der Schwesterstadt – um Warenverkehrswirtschaft.

Die Logistik hat sich zu einem der Hauptfeindbilder der Grünen gemausert. Die Firmen erzeugen Verkehre (ganz schlecht aus ökologischer Sicht) und beschäftigen – auf die Betriebsfläche bezogen – eine unterdurchschnittliche Zahl von Arbeitskräften im Vergleich zum produzierenden Gewerbe. Deshalb wollen die Grünen in Bremen keine weitere Ausdehnung dieser Branche, zum Beispiel am Nordwestknoten. In der aktuellen Debatte für das Gewerbeentwicklungsprogramm 2030 geht die Partei aber einen entscheidenden Schritt weiter. Eigentlich will sie langfristig gar keine Erschließung neuer Firmenareale mehr. In zehn Jahren sollen Ansiedlungen von Betrieben nur noch über das Recycling schon genutzter Flächen ermöglicht werden.

Ist das ein sinnvoller Ansatz? Schon die Wahrnehmung der Logistikbranche als flächenverschlingender Moloch erscheint recht undifferenziert. Güterumschlag ist von jeher das Rückgrat der bremischen Wirtschaft, es gibt vor Ort eine Vielzahl von Firmen mit hohem Spezialisierungsgrad. Einige von ihnen kombinieren ihre Logistikleistungen mit handwerklichen Angeboten und anderer Wertschöpfung. Wer das nicht glaubt, kann sich ja mal in einschlägigen Betrieben an der Westpier in Vegesack umschauen. Zudem haben große Logistiker wie Kühne + Nagel auch große Verwaltungseinheiten mit sehr hoher Arbeitsplatzdichte pro Fläche.

Integration in den Arbeitsmarkt

Was ebenfalls für die Branche spricht: Es kommen dort viele Menschen mit geringer Qualifikation unter. Zum Beispiel schafften dort zuletzt Flüchtlinge in größerer Zahl den Einstieg ins Erwerbsleben. Wenn die Grünen für deren Integration in den Arbeitsmarkt eine bessere Idee haben, dann raus damit. Man hört da aber nichts. So entsteht der Eindruck einer überheblichen Studienratspartei, der es letztlich egal ist, wo einfache Arbeitsplätze verloren gehen oder gar nicht erst entstehen.

Geradezu verantwortungslos wird es bei der grünen Forderung, nach 2030 auf jegliche Erschließung größerer neuer Gewerbegebiete zu verzichten. Natürlich muss es das Ziel der Flächenplanung in einem Stadtstaat wie Bremen sein, möglichst schonend mit den geringen Landreserven umzugehen. Das versteht sich von selbst. Aber wer sich aus Dogmatismus jeglicher Entwicklungsmöglichkeiten beraubt, sendet ein verheerendes Signal an die Wirtschaft. Bei ansiedlungswilligen Betrieben wird das so übersetzt: Bremen? Nee. Da ist doch wegen Überfüllung geschlossen, da braucht man nicht mehr anzuklopfen.

Es ist bezeichnend, dass die Grünen mit ihrer Position nicht nur in der Bürgerschaft isoliert sind, sondern auch innerhalb der rot-grün-roten Koalition. Dort steuert man auf die erste, wirklich massive und grundsätzliche Kontroverse zu. Auf der einen Seite SPD und Linke, die als Vertreter von Arbeitnehmerinteressen für eine vorausschauende Angebotspolitik bei den Gewerbeflächen eintreten müssen. Auf der anderen die Grünen mit ihrer Forderung nach einer Nulldiät. Dieser Konflikt muss ausgetragen werden, und da wird Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nicht um eine eindeutige Positionierung herumkommen.

Am Ende sollte eine Einigung stehen, die Schlüsselbranchen der Wirtschaft langfristige Entwicklungsmöglichkeiten sichert. Etwa durch das von den Grünen bisher abgelehnte Gewerbeareal südlich des Flughafens. Dort soll die Luft- und Raumfahrtindustrie samt ihrer Zulieferbetriebe mittelfristig Platz bekommen, um sich auszudehnen. Auch andere Branchen, die zukunftsträchtige Arbeitsplätze bieten, müssen wachsen können. Die Grünen hatten bei der Bürgerschaftswahl 2019 einen überschaubaren Stimmanteil von 17,4 Prozent. Das ist entschieden zu wenig, um mit einer Blockadehaltung über das Wohl und Wehe des Wirtschaftsstandortes Bremen zu entscheiden.