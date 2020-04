Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte steht zurzeit im Mittelpunkt. Das behagt den Grünen nicht. (Sina Schuldt /dpa)

Es mag zynisch klingen, aber für Politiker ist eine Krise vom Kaliber der Corona-Pandemie immer auch eine Chance. Man kann sich als tatkräftiger Macher inszenieren, der Unheil abwendet oder zumindest in Grenzen hält. Das Publikum honoriert die Leistung in der Regel aber nur bei den Spitzenkräften. Im Bund profitiert davon Angela Merkel, während Vizekanzler Olaf Scholz und seine SPD nach wie vor bei 16 Prozent dümpeln. In Bremen stellen die Sozialdemokraten den Regierungschef, und es spricht nichts dafür, dass die Mechanismen der öffentlichen Meinung hier anders wirken sollten.

Die Grünen kommen mit ihrer Rolle als Juniorpartner derzeit schlecht klar. Das liegt auch an der Erwartungshaltung, mit der die zuletzt so erfolgsverwöhnte Partei in die Legislaturperiode gestartet war. Die Wahl 2019 sollte eine Zwischenstation sein, bevor dann 2023 der Angriff aufs Rathaus gewagt werden kann. Doch je geschickter sich SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte als Krisenmanager und Landesvater präsentiert, desto weiter rückt dieses Ziel in die Ferne. Das erzeugt Frust. Die Grünen wären gut beraten, sich das nicht so sehr anmerken zu lassen.