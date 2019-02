Noch gibt es diesen grünen Pfeil in Bremen nicht. Das soll sich nach Wunsch der Grünen-Fraktion aber ändern. (Christophe Gateau /dpa)

Radfahrer sollen nach dem Willen der Grünen-Fraktion künftig auch bei Rot rechts abbiegen dürfen. „Wir wollen einen Grünpfeil nur für Radfahrer“, sagt Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher bei den Grünen. Das könne Behinderungen, Störungen und auch Abbiegeunfälle vermeiden und somit die Verkehrssicherheit erhöhen. Den Grünpfeil für Autos wollen die Grünen hingegen abschaffen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion beschlossen und an den Regierungspartner SPD gegeben. Die Sozialdemokraten haben darüber noch nicht beraten.

An einigen Ampelkreuzungen in der Hansestadt sollen also künftig ausschließlich Radfahrer den Vorteil nutzen, durch den Grünpfeil trotz Rotlichts nach rechts weiter fahren zu können. Saxe sieht einen derartigen Grünpfeil nur für Radfahrer auch als einen Baustein für eine Verkehrswende pro Rad. Ein weiterer Aspekt sei die Verkehrssicherheit, so der Grünen-Politiker.

Wenn Radfahrer an Ampeln rechts neben Fahrzeugen warten müssen, befinden sich diese laut Saxe häufig im toten Winkel. „Wenn sie durch den Grünpfeil an Kreuzungen zuerst losfahren dürfen und nicht gleichzeitig mit Lastwagen und Autos, kann das sicherlich Abbiegeunfälle vermeiden.“ Wer bereits weg sei, könne nicht übersehen werden. Der Grünen-Politiker verspricht sich davon, dass es zu weniger Konflikten zwischen Autos und Fahrradfahrern kommt, die bisher gerade im Berufsverkehr zwischen Fahrzeugen und Bürgersteigen eingequetscht sind und unnötig Abgase einatmen müssen. Zudem steigere der Grünpfeil den Verkehrsfluss für Radfahrer.

Grüner Pfeil für Radfahrer in anderen Ländern bereits erfolgreich im Einsatz

Für das neue Verkehrszeichen müsste allerdings die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Dies könnte nach Abschluss eines bundesweiten Pilotversuches voraussichtlich 2020 erfolgen. Die Blechschilder mit dem grünen Pfeil für Radfahrer werden an einigen Kreuzungen und Knotenpunkten in Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart getestet. Diesen Pilotversuch hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) gestartet. Im Jahr 1994 wurde der grüne Pfeil, den es bereits in der DDR gab, in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Zum Verkehrsgerichtstag in Goslar gab es den Ruf nach einer Grünpfeil-Regelung nur für Fahrräder. In den Niederlanden, Frankreich und Belgien sind solche Verkehrszeichen schon länger mit Erfolg im Einsatz.

Den Grünpfeil für Kraftfahrzeuge will die Grünen-Fraktion loswerden. In Bremen gibt es laut dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) noch 71 dieser Verkehrsschilder. Zuletzt hatte es vor zwei Jahren im Beirat Neustadt Diskussionen über den Grünpfeil an der Ecke Gastfeldstraße und Kirchweg gegeben. Dort kam es nach Beobachtung durch Anwohner durch das Verkehrszeichen zu gefährlichen Situationen besonders für Radfahrer und Fußgänger. Kritik gibt es auch an dem Schild an der Hermann-Böse-Straße.

Durch Beschwerden und Irritationen wurden in der vergangenen Zeit sogar einige Grünpfeile entfernt. Als Beispiele sind die Verkehrsschilder an der Ausfahrt Parkhaus Pressehaus zur Martinistraße, an der Bredenstraße, Einmündung in die Martinistraße, an der Ecke Lüneburger Straße und Osterdeich, an der Einmündung Breitenweg am Bahnhofsplatz (Übermaxx) und an der Bahnhofstraße Ecke Breitenweg zu nennen.

Autofahrer halten nicht für Radfahrer an

Ein Problem, das die Grünen in der Praxis ausgemacht haben, sind viele Autofahrer, die nicht wie vorgeschrieben zunächst anhalten und so querende Fußgänger und Radfahrer gefährden. „Bestimmt drei Viertel der Autofahrer hält sich nicht an die Regel. Sie müssen stoppen“, so Saxe.

„Wir führen keine Statistiken über Unfälle durch den Grünpfeil“, sagt eine Sprecherin der Polizei Bremen. Eine Häufung sei nicht bekannt und die Verkehrsregel werde nicht extra kontrolliert.

Ähnliche Aussagen und Ergebnisse gibt es von den Unfallforschern der Versicherer (UDV). Laut einer Studie aus dem Jahr 2011 werde die wichtigste Regel, dass ein rechts abbiegender Autofahrer an einer roten Ampel mit Grünpfeil mindestens drei Sekunden halten muss, um zu prüfen, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, wenig beachtet. In der anderen UDV-Studie zur Sicherheit von Knotenpunkten mit Grünpfeilen aus dem Jahr 2015 werden keine nennenswerten Vorteile im Verkehrsablauf oder bezüglich Treibstoffersparnis festgestellt.