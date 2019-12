In der Show "Das perfekte Dinner" erkochte sich Kevin Berger 33 von 40 möglichen Punkten. (Frank Thomas Koch)

„Ich liebe Herausforderungen“, sagt Kevin Berger. Ob nun auf dem Tanzparkett oder bei der Vox-Fernsehshow „Das perfekte Dinner“ – der 25-jährige Bremer, der gebürtig aus Wien kommt, ist in seinem Leben nach eigenen Angaben schon viele mutige Wege gegangen. Mit neun Jahren entdeckt Berger das erste Mal das Tanzen für sich. Damals begleitet er eine Freundin zum Formationstanz und ist, so erzählt er, sofort an fasziniert.

„Das Witzige daran war aber, dass es keine Kindermannschaft gab. Ich habe also bei den Erwachsenen mitgetanzt“, sagt Berger, der sich gerne an die Zeit erinnert. Dass alle anderen Mitglieder über 20 Jahre alt sind und er mit einer viel größeren Frau tanzen muss, ist ihm egal. Er will einfach nur tanzen. „Einige Hebefiguren gingen natürlich nicht, aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht.“

Nach der Schule macht der heute 25-Jährige eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Er weiß aber auch: Wenn er beim Formationstanzen erfolgreich sein will, muss er Österreich verlassen. „Die Latein-Formation belegt in Österreich meist nur den fünften Platz. Und ich hatte das Ziel, Weltmeister zu werden“, begründet Berger seine Entscheidung, mit 18 Jahren nach Bremen zu ziehen. Dass ihn die erfolgreichen Tanzsporttrainer des Grün-Gold-Clubs, Roberto und Uta Albanese, schon als Kind trainieren, sei da natürlich sehr hilfreich gewesen.

„Ich war vor den Kameras sehr nervös“

Das erste Jahr in Bremen verläuft allerdings nicht ganz so, wie Berger es sich vorstellt: „Man merkt einfach, dass die Mentalität eine große Rolle spielt„, sagt er. Aber dann habe er tolle Leute kennengelernt. “Und letztendlich wäre ich heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht nach Bremen gezogen wäre.“ Seine Erfolge können sich sehen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes: Berger hat fünf Goldmedaillen der Deutschen Meisterschaft und vier der Weltmeisterschaft an der Wand hängen.

Am Sonnabend gibt es in der ÖVB-Arena für ihn die nächste Chance: Dort wird in diesem Jahr die Weltmeisterschaft der Latein-Formationen ausgetragen. Helfen ihm die ganzen Erfolge beim Tanzen denn nun auch beim Kochen für „Das perfekte Dinner“? „Gar nicht“, sagt Berger. „Ich war trotzdem vor den Kameras sehr nervös. "Das ist auch bei meinen Turnieren so: Egal, wie viele ich tanze, der Druck bleibt derselbe.“ Es sei aber schon eine Erfahrung, in der TV-Show mal für sich allein und nicht im Team zu kämpfen. „Wenn du mit 15 Leuten auf dem Parkett stehst, kannst du ein Gefühl erzeugen, das ich bisher aus keinem anderen Sport kenne. Man überwindet seine Grenzen.“

Für dieses Gefühl nimmt Berger nach eigenen Angaben auch lange und anstrengende Tage in Kauf: Nach neun Stunden Arbeit geht es für ihn zum Tanztraining. Durch das Tanzen lernt Berger neben zahlreichen Freunden auch seinen Lebensgefährten kennen. Der ist den Angaben zufolge eher überrascht, als er erfährt, dass sein Freund sich bei „Das perfekte Dinner“ beworben hat. Und so stark vorbereitet auf die Fernsehshow hat sich Berger gar nicht, wie er erzählt. Nur zweimal habe er seine Gerichte zusammen mit seinem besten Freund Thomas geübt, der von Beruf Koch ist. Dieser habe ihm Tipps gegeben und auf Fehler aufmerksam gemacht. Das Kochen hat sich Berger aber selbst beigebracht. „Ich hatte einfach Lust auf diese Show. Einen besonderen Grund gab’s nicht, als ich mich dafür beworben habe.“

Als „Das perfekte Dinner“ am Dienstagabend bei Vox ausgestrahlt wird, bekommt Berger zu Hause Besuch von zwei Mitstreitern der Kochshow: Lena Endelmann und Olga Horstmann betrachten sich jedoch von Anfang an nicht als Konkurrentinnen. Sie lachen zusammen mit Berger, als die Show beginnt und loben sein leckeres Essen. Auf den Tisch kommen „Surf and Turf“ und wienerische Speisen wie Kaiserschmarrn. Auch bei der Deko hat Berger sich viel Mühe gegeben: Er hielt alles in seiner Lieblingsfarbe Gold, bestäubte Gabeln mit Puderzucker. Klar wird in jedem Fall: Der 25-Jährige ist Perfektionist. Gelohnt hat es sich, 33 von 40 Punkten hat er von seinen Mitstreitern in der Kochshow erhalten. Ob er auch als Tänzer wieder meisterlich auftritt, zeigt die WM am Sonnabend.

Zur Sache

Die Heim-WM

Der Grün-Gold-Club tanzt am Sonnabend in der ÖVB-Arena um den Weltmeister-Titel. Der Wettbewerb der Formationen in den lateinamerikanischen Tänzen wird in diesem Jahr von dem Bremer Team ausgerichtet. Mit dabei sind 19 Mannschaften aus aller Welt, darunter die A-Teams des Grün-Gold-Clubs und von TSZ Velbert. Der Einlass zur Vorrunde beginnt um 13 Uhr, ab 19.30 Uhr messen sich die Tänzer in Zwischen- und Endrunde. Der Grün-Gold-Club rund um die Trainer Roberto und Uta Albanese sowie Sven Emmrich hat den Anspruch, den 2018 in China erreichten WM-Titel zu verteidigen. Die Mannschaft ist zuletzt mit der Choreografie „Music Is The Key“ bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreich gewesen.