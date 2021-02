Thorsten Glinka probiert vom Azubi-Gericht, das viel Lob erntet. (Frank Thomas Koch)

Wieso Risotto?“, frage ich. „Weil ich der Meinung bin, dass unsere Küche das gut macht“, lautet die Antwort von Thorsten Glinka, der vorerst nichts zu entgegnen ist. Außer vielleicht, dass ich Risotto nicht unbedingt mag. Aber wenn der Gastgeber so sicher ist, ist er eben sicher. Vom Fach ist die Empfehlung des Grünkohlrisottos (9,50 Euro) aber allemal. Glinka ist nämlich nicht nur gelernter Restaurantfachmann, sondern ebenso ausgebildeter Koch. „Ich war verliebt in den Laden und das Konzept“, erklärt der Findorffer, der 1994 im Haus am Walde zunächst als Minijobber angefangen hat und später zum Restaurantleiter aufstieg. „Als mir 2001 die Übernahme angeboten wurde, wollte ich erst nicht“, erinnert Glinka sich zurück. Der Laden erschien ihm zu groß. Er haderte lange. „Schließlich habe ich mich überreden lassen.“ Eine Entscheidung, über die der 54-Jährige heute sehr glücklich ist.

Der Hausherr lobt sich schon einmal vorab: „Der frische Grünkohl kommt nicht so stark durch. Das finde ich gut. Und ich finde den Reis schön knackig.“ Auch ich liebe es eher al dente – aber dieser Reis hat mir doch einen Deut zu viel Biss. Ebenso scheint mir, dass der Riesling nicht voll rausgekocht ist. Rein geschmacklich ist die grün-weiße Kreation aber schon gefällig – und das Kriterium der Schlonzigkeit wird vollends erfüllt. Also das cremige Gefühl im Mund.

Probiert und empfohlen: Der Folgegang ist mir als Lehrer schon wegen der Betitelung sympathisch: „Unser Azubigericht“. Allein die Idee, Lehrlingswerke auf das Podest zu stellen, ist vorbildlich. Und gerade in der Corona-Zeit sogar mehr als sinnvoll, wie Glinka unterstreicht. „Wir haben die Pflicht, weiterhin auszubilden.“ Deshalb seien Azubigerichte auf der Karte eine Übungsform, dass am Schulzentrum Rübekamp Gelernte in der Praxis anzuwenden.

Und weil im ersten Lehrjahr bisher Schnitttechniken gelehrt wurden, sollte Azubi Tim sich dazu passend ein Gericht ausdenken. Susländer Schweinebraten auf Bouillonkartoffeln mit Rüben- und Wurzelgemüse und Rosmarinjus (13,50) ist dabei herausgekommen. Für die Wertung bitte ich den Lehrling, mir zunächst das Fachwort für das in feinste Würfel geschnittene Gemüse zu nennen. „Brunoise“, antwortet jener leicht aufgeregt. Ich kann ihm im Gegenzug ein großes Kompliment mitgeben: Die in Brühe gekochten Brunoise sind einwandfrei. Die zwei darauf drapierten Fleischscheiben saftig und wunderbar krustiert. „Bei der Jus hat der Küchenchef geholfen“, kommentiert der bescheidene Auszubildende, der sich über ein unbescheidenes Zeugnis seines Ausbilders freuen darf: „mega“.

Weniger mega findet jener unseren abschließenden Grünkohlteller (14,50), weil zu fettig. Verständlich, einerseits. Andererseits aber auch wieder der Beweis für die Unterschiedlichkeit von Geschmäckern. Mein Schwiegervater etwa gerät gerade beim Anblick des triefenden Fettgelages immer wieder in Verzückung. Auch jetzt würde er nach Feststellung der Ordnung – es gibt eine Pinkel, Kochwurst, Kassler, Speck und Kartoffeln – mit Vorfreude grinsen. Solange, bis er die Pinkel probieren würde. „Das ist ja die Bremer“, würde er sich mit überhöhter Anwiderung echauffieren und als echter Huder beschwören, dass nur die Oldenburger Variante die wahre sei. Seine Tradition ist auch meine Tradition geworden – und hier nun meine einzige „Kritik“. Der Rest ist grundsolide. „Kann man bei Kohl und Pinkel eigentlich was falsch machen?“, fragt Glinka offen. Immerhin, eine Besonderheit hat der Grünkohl: er ist vegetarisch. „Wir kochen ihn nur noch mit Butterschmalz“, erklärt Glinka und fügt mit einem Grinsen hinzu: „Dann wird es wenigstens etwas weniger fettig.“

Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2, 28359 Bremen. Nicht barrierefrei. Telefon: 0421/212765. Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr. Geschirr kann selbst mitgebracht werden. Ebenfalls ist welches gegen Pfand erhältlich.