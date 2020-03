Das Gebäude der Grundschule Carl-Schurz-Straße. (Petra Stubbe)

120 Plätze für die Nachmittagsbetreuung soll es ab Sommer in der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße geben. 80 Kinder werden mittags in der Mensa des Kippenberg-Gymnasiums essen, die übrigen in der Grundschule. Die notwendigen Umbauten seien eingeleitet, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungssenatorin, die Ausschreibung für das pädagogische Betreuungspersonal ist geplant.

Dass die Grundschule an der Carl-Schurz-Straße ab Sommer eine neue Lösung für die Nachmittagsbetreuung parat haben muss, liegt daran, dass der Bremer Hockey Club seinen Hort wegen fehlender Planungssicherheit zum Ende des laufenden Schuljahres einstellt. Das seit vergangenem Sommer laufende ­Alternativmodell Schülertreff ist laut Schulleiterin Karin Wenz keine Option für ein weiteres Jahr. Grund dafür seien vor allem die nicht vorhandenen Vertretungsstellen.

Der Bildungsausschuss des Schwachhauser Beirats hatte sich Anfang Februar mit der Forderung an das zuständige Bildungsressort gewandt, an der Grundschule zum kommenden Schuljahres eine ausreichende, zuverlässige Hortversorgung sicherzustellen. Außerdem erneuerte er seine Forderung, die Grundschule möglichst schnell zur Ganztagsschule auszubauen.

Die tägliche Betreuungszeit ist laut Bildungsressort von 13 bis 16 Uhr geplant, um der hohen Betreuungsnachfrage seitens der Eltern entsprechen zu können. Der Besuch des Schülertreffs sei kostenlos, lediglich für das Mittagessen werde ein Kostenbeitrag erhoben. Nach den Plänen für den Ganztagsausbau an der Carl-Schurz-Straße befragt, teilte das Ressort mit, das zwar alle Grundschulen in der Stadtgemeinde Bremen perspektivisch zu Ganztagsschulen weiterentwickelt werden sollen – einen Zeitplan, wann dies am Standort Carl-Schurz-Straße erfolgen soll, gebe es allerdings noch nicht.