Bei den Geschäftsstellen der Jobcenter muss die Kundschaft weiterhin draußen bleiben. (Christina Kuhaupt)

Mit dieser Woche endet die automatische Weiterbewilligung der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) durch die Geschäftsstellen der Jobcenter. In Bremen wurden deswegen seit dem 20. Juli die Empfänger angeschrieben. Je nach Antragsdatum läuft der Bewilligungszeitraum für die Leistungen allerdings in unterschiedlichen Monaten aus. „In jedem Fall werden die Anschreiben automatisch sechs Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeitraums verschickt“, sagt Stefanie Riepe, Sprecherin der Bremer Jobcenter. „Das war auch schon vor der Pandemie so und gehört zum Service für unsere Kundinnen und Kunden, die dann die Leistungen weiter beantragen müssen.“

Was aber passiert mit jenen, die nicht reagiert haben oder bei denen die Post zurück kam? Dann werde geprüft, ob sich die Adresse geändert hat, erläutert Riepe. „Und dann wird neu zugestellt.“ Wenn aber gar nichts zurück kommt, ist unklar, ob weiterhin eine Bedürftigkeit vorliegt. „Liegt kein Bewilligungsantrag vor, können und dürfen wir keine Leistungen gewähren“, stellt Riepe klar.

In Bremen beziehen fast 80.000 Menschen über die Jobcenter Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Zudem werden dort 80 Prozent aller Arbeitslosen betreut, was Vermittlung und Integration betrifft. Seit Mitte März findet das alles jedoch nur noch online oder telefonisch statt – und das wird zunächst auch so bleiben.

Einzelheiten zur Grundsicherung werden vor Ort entschieden

Dabei gab es schon am 22. Mai eine Empfehlung des Bund-Länder-Ausschusses für die Grundsicherung, die eine "schrittweise Öffnung der Jobcenter für den Publikumsverkehr" nahelegt. Zudem sollen "auch die Vermittlungsarbeit mit den Leistungsberechtigten sukzessive wiederaufgenommen werden und Zuweisungen in einzelne Maßnahmen erfolgen“. Einzelheiten entscheiden die Trägerversammlungen vor Ort. In Bremen sind dort neben der Agentur für Arbeit die Ressorts für Arbeit und Wirtschaft, Soziales und Finanzen vertreten. Dort habe man der Planung des Jobcenters zugestimmt, sagt Riepe: "Im Fokus standen dabei die Gesunderhaltung der Kunden sowie der Mitarbeiter auf der einen Seite und die vollständige Dienstleistungserbringung auf der anderen Seite."

Und wie geht es weiter? Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln sei es erforderlich, den Publikumsverkehr zu steuern, um unkontrollierte Ansteckung zu vermeiden, erklärt der neue Geschäftsführer Thorsten Spinn: „Wir sehen das nicht als Einschränkung, sondern als notwendigen Schutz." Und er betont: „Das Jobcenter hat durchgängig sichergestellt, dass das gesamte Dienstleistungsangebot vorgehalten werden konnte.“

Kritik an Beratungsform

Der Sozialverband Deutschland (SoVD), der in Bremen mehr als 12.000 Mitglieder betreut, kritisiert jedoch eine „Pauschalisierung“ der Klientel: Individuelle Probleme würden nicht mehr berücksichtigt. Die Sozial- und Rechtsberater hätten vermehrt den Eindruck, man rate den Leistungsempfängern, Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Eine solche Rente erhalten Personen, die aus gesundheitlichen Gründen am Tag nicht mehr als sechs Stunden arbeiten können. „Ferner gibt es keine Beratung und keine Unterstützung beim Ausfüllen der sehr umfangreichen Anträge“, moniert Geschäftsstellenleiterin Diana Maleschewski. Die Anwältin beklagt zudem, dass kaum zur Förderung beruflicher Qualifikationen beraten werde.

Jobcenter-Sprecherin Riepe räumt ein: „Telefonischer Kontakt ersetzt nicht die persönlichen Beratungsgespräche. Diese Beratungen werden wir im Rahmen der schrittweisen Öffnung sicherstellen.“ Dafür hätten die Bildungs- und Beschäftigungsträger haben sehr gut auf die Coronakrise reagiert. Nun böten die Träger wieder Präsenzmaßnahmen an, und die Berater im Jobcenter „motivieren zu einer Teilnahme an der individuell passenden Maßnahme“.

Für dringende Fälle gibt es auch noch die Hotline der Jobcenter (178 82 666). „Im Schnitt kommen 200 zusätzliche Anrufe täglich über die neue Hotline herein, an einzelnen Tagen deutlich mehr“, berichtet Riepe. Rund 97 Prozent der Anrufer erreichten die Berater direkt. Zudem könne man eine Nachricht auf einer Voicebox hinterlassen und erhalte innerhalb von 24 Stunden einen Rückruf. „Das stellen wir sicher.“ Und ganz analog könne man immer noch ans Jobcenter schreiben und in den Geschäftsstellen Antragsunterlagen abholen oder einwerfen.