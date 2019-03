Das Investorengrundstück aus der Vogelperspektive: Hier soll neuer Wohnraum entstehen. (WFB / Christian Ring)

Am Kaffee-Quartier in der Bremer Überseestadt tut sich etwas: Am Montag wurde der Verkauf eines etwa 12.000 Quadratmeter großen Areals beschlossen. Das berichten Senatspressestelle und Wirtschaftsförderung Bremen.

Käufer ist die Detlef Hegemann Immobilien Management GmbH, die auf dem Grundstück nahe des ehemaligen Eduscho-Geländes zwischen den Straßen "Am Kaffee-Quartier" und "Johann-Jacobs-Straße", ein Wohnensemble mit 60 Reihenhäusern und grünen Innenhöfen bauen möchte. Insgesamt sollen vor Ort 122 Wohneinheiten und drei Tiefgaragen entstehen. Sie sollen eine Alternative zum "klassischen Geschosswohnungsbau der Überseestadt" bieten und damit "Platz zum gemeinschaftlichen Leben für Familien, Alleinerziehende und Menschen aller Altersgruppen", erklärt Geschäftsführer Jörg Bollmann.

Martin Günthner, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen begrüßt das: "Dieser Verkauf ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der Überseestadt. Die richtige Mischung an Industrie, Gewerbe, Wohnen und Freizeit verwandelt die Überseestadt in einen Ort, an dem Menschen gerne arbeiten und leben."

In den kommenden Wochen soll der Kaufvertrag unterzeichnet werden. Im Anschluss bleibt dem Käufer ein halbes Jahr, um im Rahmen eines Wettbewerbs einen passenden Architekten zu finden. (var)