Die Polizei Bremen hat am Donnerstagabend in Bremen-Walle drei Jugendliche und einen jungen Mann vorläufig festgenommen. Gegen 20.15 Uhr meldete eine Zeugin den Beamten ein zu schnell fahrendes Fahrzeug in der Baumstraße, heißt in einer Mitteilung der Polizei. Der Frau fiel auf, wie der Beifahrer immer wieder eine Schusswaffe aus dem Auto hielt. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen, das mit dem eines als gestohlen gemeldeten Golfs übereinstimmte, der einen Tag zuvor bei einem Raub genutzt wurde.

Die 15 bis 18 Jahre alten Tatverdächtigen nahm die Polizei daraufhin vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass das Quartett für den Raub in der Nacht zuvor verantwortlich ist. Bei der Tat, die sich gegen 0.35 Uhr an einer Haltestelle in Gröpelingen ereignete, soll die Gruppe einen 17-Jährigen überfallen haben. Der Jugendliche wurde mit einer Waffe bedroht. Die Täter erbeuteten seine Tasche sowie sein Smartphone.

Wie es in der Mitteilung heißt, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (mmi)