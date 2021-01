Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. (Nicolas Armer)

Eine Gruppe Männer hat am Donnerstagnachmittag einen 18-Jährigen im Schlengpark in Hemelingen angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Bremen habe eine Gruppe von fünf bis zehn Männern gegen 16.55 Uhr das Opfer von der Schlengstraße in den Schlengpark verfolgt. Dort schlugen sie auf den 18-Jährigen ein und traten ihm gegen den Kopf. Mit schweren Verletzungen wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

Drei der Tatverdächtigen werden als 20 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 / 362 2888 entgegen.