Mustafa Güngör hat die Kampfabstimmung um den Vorsitz der SPD-Bürgerschaftsfraktion für sich entschieden. (SPD Bremen)

Die 23 Abgeordneten der SPD-Bürgerschaftsfraktion haben einen neuen Vorsitzenden. Nachfolger von Andreas Bovenschulte, der nach nur wenigen Wochen Amtszeit zum Bürgermeister gewählt worden war, ist Mustafa Güngör. Der 41-jährige IT-Unternehmer setzte sich am Montagnachmittag in einer Kampfabstimmung gegen Bürgerschaftsvizepräsidentin Antje Grotheer durch. Mit Güngör, dessen Eltern aus der Türkei zugewandert waren, hat die größte Regierungsfraktion im Landesparlament erstmals einen Vorsitzenden mit migrantischen Wurzeln. Mustafa Güngör war seit dem Frühjahr bereits stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, seit 2010 gehört er dem Landesvorstand seiner Partei an.