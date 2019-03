Mustafa Güngör (41) übernimmt den vakant gewordenen Platz im SPD-Fraktionsvorstand. (Frank Thomas Koch)

Der Abgeordnete Mustafa Güngör aus Osterholz ist in den Vorstand der SPD-Bürgerschaftsfraktion aufgerückt. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Antje Grotheer zur neuen Präsidentin der Bürgerschaft gewählt worden war und deshalb ihr Amt im SPD-Fraktionsvorstand aufgeben musste. In einer Kampfabstimmung traten am Donnerstag der Bildungspolitiker Güngör und der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Klaus Möhle, gegeneinander an. Güngör setzte sich knapp mit 15 zu 13 Stimmen durch. Damit übernimmt zum ersten Mal ein Abgeordneter mit ausländischen Wurzeln das Amt des Fraktionsvizes. Gemeinsam mit Sybille Böschen aus Bremerhaven vertritt Güngör nun Fraktionschef Björn Tschöpe.