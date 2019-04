Gunnar Christiansen ist der Chef hinter dem Plattenlabel Gunner Records aus dem Bremer Viertel. (Michael Galian)

Mehr als 150 Veröffentlichungen von mehr als 75 Bands sind über das Bremer Label Gunner Records rausgekommen. Musik von Künstlern aus der der ganzen Welt. Häufig kommen sie aus Amerika oder Kanada. Sie stammen aus Colorado, Boston, New Brunswick oder eben Burlington und Winnipeg. Meist ist es Punkrock oder gitarrenlastiger Rock mit kantigem Sound, rauen Stimmen. Der Mann, der diese Bands entdeckt, rausbringt, fördert und unterstützt heißt Gunnar Christiansen. Der Viertelbewohner, Vater und Musiknerd stammt ursprünglich aus Bad Bramstedt. Nach seinem Studium zum Diplom-Bauingenieur in Lübeck zog er nach Bremen zu seiner Freundin. Hier zieht er die Fäden seines Plattenlabels, hier holt er auch immer wieder seine Künstler her.

Als Nächstes hat er für die Kanadier von The Penske File einen Auftritt organisiert. Im Titus-Skateladen an der Sielwallkreuzung, wo gerade die Bands Bundles und Überyou von Gunner Records spielten, treten The Penske File am Donnerstag, 25. April, auf. Die Bandmitglieder kommen aus Burlington (Ontario) und sind seit mehr als der Hälfte ihres Lebens in einer Band. In Bremen wollen sie ihr aktuelles Album mit dem Titel „Salvation“ vorstellen. Ebenfalls aus Kanada kommt das Frauen-Duo Mobina Galore, das sich für Mittwoch, 5. Juni, in der Friese angekündigt hat.

Über seine Kontakte bringt Christiansen auch Bands bei Festivals unter. So gastieren mit The Penske File, Get Dead oder Skin of Tears drei Gruppen beim belgischen Szenefestival Groezrock (26. und 27. April) oder eine ganze Reihe Gunner-Records-Bands beim Punkrockfestival Booze Cruise in Hamburg (7. bis 10. Juni).

Der Hauptjob des Bremers ist es aber Platten zu veröffentlichen. 500 oder 1000 Exemplare lässt Christiansen pro Künstler anfangs pressen und vertreiben. Das Label hat der 42-Jährige nebenberuflich aufgebaut. Er brachte sich alles selbst bei, informierte sich über Presswerke, Mastering, Produktionen und Vertrieb. Mit der dritten Veröffentlichung kam der Erfolg: Christiansen hatte eine Demo-Version der damals unbekannten Band The Gaslight Anthem in die Hände bekommen. Mittlerweile ist die Platte von The Gaslight Anthem mit dem Titel „Sink Or Swim“ das erfolgreichste Werk. Bei der Band aus New Brunswick um den Sänger Brian Fallon hat der Labelchef die Häufigkeit der Nachpressungen nicht mehr im Kopf. Es sind einige.

Neuerscheinungen in den kommenden Wochen

Am 26. April bringt bei ihm der Hamburger Singer-Songwriter John Allen seine neue Platte „Friends And Other Strangers“ auf den Markt. Weitere Veröffentlichungen stehen an: Die Doom-Metal Band Deafhex (10. Mai), die Punkrock-Band Kali Masi aus Chicago (24. Mai) oder die Debüt-LP von Mercy Union (30. Mai), die neue Band von Benny Horowitz (The Gaslight Anthem) und Jared Hart (The Scandals und Brian Fallon Backing Band The Crows).

Es folgt eine Scheibe von Dan Webb and the Spiders (Anfang Juni), das die Punkband aus Boston (Massachusetts) ebenfalls in Bremen im Titus-Skateladen vorstellen wird (13. Juni). Auch wenn er derzeit viel zu tun hat: „Man merkt, dass der Trend immer mehr zum Streaming geht“, sagt Christiansen. Doch ans Aufhören denkt er nicht, dafür stecke zu viel Idealismus und Liebe dahinter.