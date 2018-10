Feuerspuren in Gröpelingen

Gut 300 Erzähler vermitteln Lebensgefühl

Christiane Mester

Von Neuanfang und Hoffnungslosigkeit, davon erzählen die Geschichten des diesjährigen Feuerspuren-Festivals in Gröpelingen. An zwei Tagen im November ziehen gut 300 Erzähler die Besucher in ihren Bann.