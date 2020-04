Bei gutem Wetter bummelten die Menschen am Sonnabend durch die Innenstadt. Nur gut die Hälfte trug laut der Innenbehörde dabei eine Maske. (Frank Thomas Koch)

Schönes Wetter und endlich wieder viele geöffnete Geschäfte in der Innenstadt - sind deshalb Bremens Einwohner gleich unvorsichtig geworden? Nach einer ersten Abfrage bei Ordnungsämtern und Polizei ergibt sich ein differenziertes Bild. „Die Mehrheit ist einsichtig“, sagte Rose Gerdts-Schiffler gegenüber dem WESER-KURIER. Die Sprecherin der Innenbehörde bekam lediglich vereinzelt Rückmeldungen über Ansammlungen von Jugendlichen oder auf Kinderspielplätzen. Anweisungen von Ordnungsdiensten und Polizei hätten sich die Menschen dann aber gefügt. Die Streifen berichteten auch davon, dass in der Innenstadt deutlich mehr Alltagsmasken getragen wurden als noch am Donnerstag oder Freitag. Dennoch seien es immer noch „deutlich unter 50 Prozent“ gewesen. Bis zum Montag, wenn die allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften gilt, sei es also „noch ein großer Sprung“, betonte die Sprecherin.