Mutter Durna und Vater Selcuk Durna mit ihrem Sohn Kerim. Der 19-Jährige wurde Anfang Oktober 2017 im Klinikum Mitte operiert. (Christina Kuhaupt)

Im Fall des Bremers Kerim Ucar, dem im Oktober 2017 im Klinikum Mitte eine Niere statt der Milz entfernt wurde, liegt nun ein zweites Gutachten vor. Auch in diesem im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von einem Münchner Spezialisten erstellten Bericht ist von einem groben Behandlungsfehler die Rede. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber Radio Bremen. Zuvor hatte schon der Medizinische Dienst der Krankenkassen in seinem Gutachten von September 2018, das der Anwalt von Ucar in Auftrag gegeben hatte, von einem vermeidbaren Fehler des Arztes bei der Operation gesprochen.

„Auch das zweite Gutachten ist positiv für uns ausgefallen. Etwas anderes haben wir aber auch nicht erwartet, das wäre ja auch lächerlich gewesen“, sagte Duma Ucar, die Mutter des Patienten, dem WESER-KURIER. Nun warte die Familie darauf, dass der Fall vor Gericht verhandelt werde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zusätzlich will die Familie mit einer Zivilklage auf 200.000 Schmerzensgeld eine finanzielle Entschädigung erreichen. „Mein Sohn hat immer noch Schmerzen im Bauch“, sagte die Mutter über den Gesundheitszustand ihres Sohnes, der Ende Mai seine letzte Abiturprüfung vor sich hat.