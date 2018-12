In der Neustadt einen Parkplatz zu finden ist eine schwierige Aufgabe. Wie hier in der Hegelstraße wird es bereits auf den Fußwegen richtig eng. (Walter Gerbracht)

Der Beirat Neustadt will in besonders zugeparkten Quartieren prüfen lassen, ob Bauherren auch weiterhin eine Ablösesumme zahlen dürfen, anstatt Stellplätze zu schaffen. Das geht aus einem aktuellen Beschluss hervor, der sich an Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) richtet.

Das geforderte Verkehrsgutachten solle eine Aussage darüber treffen, inwieweit durch die derzeit mögliche Ablösung von Stellplätzen insbesondere in den gründerzeitlich geprägten Quartieren der Neustadt Probleme entstehen oder bereits vorhandene Schwierigkeiten noch verschärft werden. Dabei haben die Ortspolitiker besonders die Alte Neustadt und das Flüsseviertel im Blick sowie das Buntentor und Hohentor.

Zur Begründung heißt es in dem einstimmig beschlossenen Papier, dass in diesen Quartieren bereits seit geraumer Zeit ein erheblicher Parkdruck bestehe, der sich unter anderem „durch fortgesetztes illegales (aber geduldetes) aufgesetztes Parken auf den Bürgersteigen, Zuparken von Einmündungen und Querungen und Ähnlichem zum Ausdruck kommt.“ Aus Sicht des Beirates resultierten daraus „vielfache Beeinträchtigungen und Gefährdungen“, insbesondere für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs seien.

„Wir ärgern uns seit Jahren darüber, dass die Ablösesumme nicht dem Stadtteil zugutekommt, sondern in einem zentralen Topf verschwindet“, erklärt der stellvertretende Sprecher des Neustädter Verkehrsausschusses, Wolfgang Schnecking (SPD) das Anliegen des Beirates.

Beirat will zum Umdenken anregen

Solange das so sei, wolle der Beirat parteiübergreifend mit dem Vorstoß ein Umdenken anregen, wie zukünftig mit den Nöten zugeparkter Quartiere umgegangen werde. „Alle Vorschläge, die den Parkdruck reduzieren, begrüßen wir“, so Schnecking. „Grundsätzlich sei die Frage, ob (...) das Stellplatzortsgesetz in der jetzt vorliegenden Form ohnehin hinfällig sein könnte und einer grundsätzlichen inhaltlichen Anpassung bedürfte“, heißt es dazu in dem Schreiben an die Behörde.

Verkehrssenator Lohse reagiert mit Wohlwollen auf den Vorstoß des Stadtteilparlamentes: „Der Beirat spricht an dieser Stelle ein ernst zu nehmendes Problem an“, sagt er auf Nachfrage. Allerdings bezweifele er, „dass es gelingen kann, dieses Thema mit Stellplätzen bei einzelnen Neubauprojekten zu lösen.“ Besser wären aus seiner Sicht Quartiersgaragen. „Das Thema mit einem Gutachten zu untersuchen, wie es der Beirat vorschlägt, können wir sicherlich prüfen.“