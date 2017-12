Der Ausbau der Straßenbahnlinie 1 nach Huchting mache verkehrspolitisch und ökonomisch keinen Sinn, behaupten die Kritiker des Projektes. (Christina Kuhaupt)

Verkehrsbehörde und BSAG sollten endgültig auf den Ausbau der Straßenbahnlinie 1 verzichten. Das fordert die Huchtinger Initiative, die sich seit Jahren gegen das Projekt wendet, auf der Grundlage eines neuen Gutachtens. Die Bürgerinitiative hat aktuelle Daten der Bremer Straßenbahn AG zur Nutzung der Bus-Ringlinie 57/58 und des Umsteige-Verhaltens der Fahrgäste am Roland-Center vom Osnabrücker Wirtschaftsgeografen Jürgen Deiters auswerten lassen. Deiters hatte die Bürgerinitiative bereits in der Vergangenheit wissenschaftlich beraten.

Der emeritierte Professor kommt in seiner Expertise zu dem Ergebnis, dass der voraussichtliche Fahrgastzuwachs auf einer ausgebauten Linie 1 zwischen Huchting und der Innenstadt lediglich bei etwa 40 Prozent liegen würde. Erforderlich sei aber ein Anstieg um 82 Prozent, um im Rahmen einer sogenannten standardisierten Bewertung ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1,0 zu erreichen. Diese Zahl gilt als Mindestwert für eine Förderung durch den Bund. Ohne einen erheblichen Zuschuss aus Berlin wäre ein Ausbau der Straßenbahn für Bremen nicht finanzierbar. „Der Nachweis der Förderwürdigkeit des Vorhabens ist also nicht zu erbringen“, folgert Deiters aus den Zahlen.

"Das mindert den Nutzen des Vorhabens"

„Nur zwei Drittel der Fahrgäste der Ringlinie, die ab Roland-Center die Linie 1 nutzen, würden von der Durchbindung der Straßenbahn profitieren. Das mindert den Nutzen des Vorhabens“, ergänzt Martin Danne von der Huchtinger Initiative. Gemeinsam mit Deiters empfiehlt er den politischen Entscheidungsträgern, die Ausbaupläne für die Linie 1 ad acta zu legen und stattdessen den Ringverkehr auf der bestehenden Buslinie 57/58 künftig mit Elektrofahrzeugen zu bedienen. Das diene dem verkehrspolitischen Ziel, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, am besten.

Für die Umweltbehörde reagierte Sprecher Jens Tittmann am Dienstag postwendend auf den erneuten Vorstoß der Straßenbahnkritiker. Er erinnerte an eine im April vorgelegte Untersuchung, wonach das Kosten-Nutzen-Verhältnis der ausgebauten Linie 1 bei 1,38 liege, also äußerst positiv sei. „Diese Zahlen sind vom Bundesverkehrsministerium anerkannt“, so Tittmann, und das sei maßgebend für die Gewährung von Fördermitteln des Bundes. Das Umweltressort des Senats bleibe deshalb bei seiner Haltung. „Der Ausbau der umweltfreundlichen Verkehrsträger, zu denen die Straßenbahn gehört, ist wichtig für das Oberzentrum Bremen. Sie dient der Entlastung des motorisierten Individualverkehrs, unter anderem auf der B6“, so Tittmann.