Der Unterschied beim Bruttogehalt zwischen Lehrern an Grundschulen und weiterführenden Schulen liegt in Bremen bei 500 Euro. (dpa)

Die unterschiedliche Bezahlung von Lehrkräften an Grundschulen und Gymnasien ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das die Bildungsgewerkschaft GEW in Auftrag gegeben hat. Verfasst hat das Gutachten der Jurist Ralf Brinktrine von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Grundschullehrkräfte verdienen bislang in Bremen und in den meisten Bundesländern deutlich weniger als die meisten Lehrkräfte an weiterführenden Schulen. In Bremen beträgt der Unterschied beim Bruttogehalt der Gewerkschaft zufolge bis zu 500 Euro pro Monat. Rund 1500 verbeamtete und angestellte Lehrkräfte in Bremen werden derzeit laut GEW noch nach A 12 und nicht wie ihre besser bezahlten Kollegen nach A 13 bezahlt.

Grundschullehrer kämpfen bundesweit für bessere Bezahlung

Die Ausbildung für Lehrkräfte an Grundschulen und weiterführenden Schulen ist in Bremen gleich strukturiert: Beide Gruppen absolvieren zunächst 10 Semester Studium und dann ein 18-monatiges Referendariat. Auch wenn die Zahl der männlichen Grundschullehrkräfte langsam etwas steigt: An Bremer Grundschulen unterrichten der Bildungsbehörde zufolge derzeit weiterhin deutlich mehr Frauen als Männer.

Auch in anderen Bundesländern kämpfen Grundschullehrkräfte für eine bessere Bezahlung. In einzelnen Ländern gab es bereits Veränderungen: Laut GEW-Sprecher Bernd Winkelmann bekommen in Berlin neu eingestellte Grundschullehrkräfte seit Sommer die höhere Bezahlung A 13, die bereits eingestellten Beschäftigten sollen ebenfalls schrittweise hochgestuft werden. In Brandenburg sei das Verfahren ähnlich.