Die schweren Kopfverletzungen von Frank Magnitz sind auch Tage nach dem Angriff am 7. Januar erkennbar. (MICHAEL BAHLO/DPA)

Im Fall des Angriffs auf Frank Magnitz stützen jetzt neue Erkenntnisse die These der Ermittler, dass die Kopfverletzungen des AfD-Bundestagsabgeordneten von seinem Sturz stammen und nicht – wie durch die AfD unter anderem unmittelbar nach dem Angriff dargestellt – durch die Einwirkung eines Gegenstandes wie einem Kantholz oder spätere Tritte gegen seinen Kopf.

Der Staatsanwaltschaft liegen jetzt die Einschätzungen des Rechtsmediziners vor, der Magnitz noch im Krankenhaus untersucht hatte. Der Experte sah sich auch das Video der Überwachungskamera an und überprüfte die Beschaffenheit des Bodens am Tatort, dem Hinterhof des Bremer Theaters. „Alles in allem können die Verletzungen laut unserem Gutachter durch den Sturz erklärt werden“, sagt Sprecher Frank Passade dem WESER-KURIER.

Magnitz erlitt demnach ein sogenanntes Monokel-Hämatom, also eine Verletzung im Augenbereich durch seine Brille, die entstanden ist, als er auf den Boden aufschlug. Auch die Riss-Quetschwunde und Abschürfungen der Haut entlang der von Fachleuten als Hutkrempe bezeichneten Linie am Kopf deuten laut der Einschätzung des Rechtsmediziners auf einen Aufschlag auf unebenen Boden hin.

Ebenfalls untersuchen ließ die Staatsanwaltschaft laut Passade, ob in den Bewegungen des Angreifers, der Magnitz in den Rücken gesprungen war, eine Kampfsporttechnik zu erkennen war. Passade: „Wir haben auch dazu einen Experten befragt. Er verneint das.“ Grundsätzlich hoffe man, sagt Passade, dass man in diesem Fall „bald zu einer Sachlichkeit zurückfindet. Vieles von dem, was im Moment hineininterpretiert wird, kommt einfach nicht vor.“ Nach den drei Angreifern wird weiter gefahndet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.