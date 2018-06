Ein Campus mitten in der Stadt, dass ist die Idee der Universität Bremen. (Christian Walter)

Die Idee ist gut, sehr gut sogar. Einen Teil von Universität und Hochschule ins Herz der Stadt zu holen, an den Brill, hat einen Reiz, der unwiderstehlich ist. Die Vorteile liegen auf der Hand: Junges Publikum in der Innenstadt, das nicht nur wegen seiner Kaufkraft interessant ist, sondern generell den Puls erhöht, neues urbanes Leben bringt. Darüber hinaus könnten die Wirtschaftswissenschaftler mit ihrer geballten Kraft in ihrem Fach eine ganz andere Ausstrahlung organisieren und den Standort Bremen für Studenten und Lehrende noch attraktiver machen.

Das Sparkassengelände, um das es geht, ist an einen Investor verkauft worden, der zunächst mal kein anderes Interesse hat, als eine hohe Rendite zu erzielen. Das muss man bei den Plänen für einen Umzug an den Brill wissen. Der Käufer wird nicht mit guten Worten zu überzeugen sein, einen Teil seiner Fläche an Universität und Hochschule zu vergeben. Es wird um Geld gehen, viel davon, aber dieses Geld wäre gut angelegt. Das Finanzierungsmodell, das den Initiatoren vorschwebt, könnte ein Weg sein. Es ist aber noch zu früh, so konkret zu werden. Zunächst sollte man die Gedanken fliegen lassen und sehen, was dabei herauskommt.

Fakt ist, das sagen alle Investoren, die sich zurzeit in der Bremer City engagieren, dass es mit zusätzlichen Flächen für den Einzelhandel nicht getan ist. Das Einkaufsverhalten verändert sich radikal. Der Onlinehandel nimmt weiter zu. Also haben die Eigentümer der Grundstücke und Gebäude ein großes Interesse an anderen Nutzungen. Das Projekt der Wirtschaftswissenschaftler könnte deshalb genau zur rechten Zeit kommen.