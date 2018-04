Das Bauprojekt Marcuskaje in der Überseestadt beeinhaltet auch Sozialwohnungen. Doch auch die reichen lange nicht aus, um den Bedarf an günstigem Wohnraum zu decken. (Christina Kuhaupt)

Wer eine schon bestehende Immobilie verkaufen will, hat gerade jetzt gute Karten. Wie dem neuen Grundstücksmarktbericht zu entnehmen ist, musste der Käufer eines freistehenden Einfamilienhauses 2017 im Schnitt rund 305.000 Euro investieren. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 18 Prozent. Geringer, aber immer noch komfortabel fällt der Preisanstieg mit zwölf Prozent bei Doppelhaushälften aus, für die im Durchschnitt 238.000 Euro zu zahlen waren. Um sieben Prozent stieg der Preis für Reihenhäuser, die mit 218.000 Euro zu Buche schlugen.

Neubauten haben Preislimit erreicht

Bei Neubauten gibt es dagegen keine zweistelligen Zuwachsraten. In diesem Bereich sei das Preislimit offenbar erreicht, sagt Ernst Dautert, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Dennoch: Ein „bisschen erstaunlich“ findet Bernd Richter, Landesgeschäftsführer der Eigentümergemeinschaft Haus und Grund, den drastischen Preisanstieg bei gebrauchten Immobilien in Normallagen. Dautert erklärt sich die höheren Preise mit einem gewissen Nachholbedarf der Eigentümer, die jetzt meinten, mehr Geld verlangen zu können. Dabei gebe es in Bremen eine beachtliche Bandbreite: vom Einfamilienhaus in Bremen-Nord, das für gerade einmal 50.000 Euro zu haben sei, bis zu 1,5-Millionen-Objekten in Schwachhausen und Oberneuland.

Mitunter werde für eine Immobilie mehr gezahlt als laut Grundstücksbericht angemessen, sagt Annabel Oelmann, Vorstand der Verbraucherzentrale. Das sei in Ordnung. "Denn es handelt sich um Durchschnittspreise und ein Immobilienkauf ist auch eine emotionale Kaufentscheidung. Und wenn die Traumimmobilie gefunden ist, sind viele bereit, mehr zu bezahlen."

Als Geldanlage taugen Immobilien laut Richter aber nicht mehr. „Als Anlageobjekt zur Vermietung sind hochwertige Wohnungen in guten Lagen nicht mehr geeignet.“ Angesichts der hohen Kosten von 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter sei eine vernünftige Rendite nicht mehr zu erwirtschaften. Zumal die nötigen Investitionen in Immobilien häufig unterschätzt würden. „Da kann man nur hoffen, dass die Immobilienkäufer keine Bauchlandung machen.“

Häuslebauer haben es nicht leicht

In die Röhre schaut indessen, wer auf eigene Faust bauen will. Zumeist kommen Investoren den Häuslebauern zuvor. „Die Möglichkeiten zum bauträgerfreien Bauen sind überschaubar“, räumt Baustaatsrat Jens Deutschendorf ein. Dennoch sei das selbst gestaltete Eigenheim „ein Teil des Marktsegments, das bedient gehört“.

Stark im Kommen ist das Wohnungseigentum. Als „großen Markt“ bezeichnet Dautert den Erstverkauf neuer Eigentumswohnungen, im Vergleich zum Vorjahr sei ein Preisanstieg von 2,3 Prozent zu verzeichnen. Der durchschnittliche Preis für eine 78 Quadratmeter große Eigentumswohnung lag 2017 bei 4000 Euro pro Quadratmeter. Bei Erstverkäufen seien zweistellige Zuwachsraten festzustellen.

Gestiegen sind auch die Mieten. Dautert zufolge lagen sie 2017 um rund fünf Prozent höher als im Vorjahr. Über einen Zeitraum von sechs Jahren seien die Mieten um 2,3 Prozent pro Jahr gestiegen, insgesamt also um rund 14 Prozent. Einziger Trost: „Die Kaufpreise für Wohnen sind im gleichen Zeitraum um rund 40 Prozent gestiegen.“ Als Glück bezeichnet Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts, den 75-prozentigen Anteil der Stadt am Wohnungsbauunternehmen Gewoba. „Dadurch können wir viel abfangen.“ Insgesamt werden 70 Prozent der Wohnungen in Bremen privat vermietet. Den Mieterhöhungen konnte die Mietpreisbremse aber keinen Riegel vorschieben – sehr zum Bedauern von Deutschendorf.

50.000 Sozialwohnungen benötigt

Große Hoffnungen setzt die Stadt auf den sozialen Wohnungsbau in den Neubaugebieten, etwa in der Überseestadt oder in der Gartenstadt Werdersee. Haus und Grund-Geschäftsführer Richter warnt jedoch vor allzu großer Euphorie. Man dürfe sich nicht davon blenden lassen, wenn sich Bausenator und Bürgermeister gegenseitig auf die Schulter klopften. Zwar gebe es so viele Baugenehmigungen wie lange nicht mehr. „Man muss aber bedenken, dass wir 50.000 Wohnungen in Bremen benötigen.“ In Relation dazu sei eine jährliche Gesamtzahl von 1300 neuen Wohnungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Eine "gewisse Konnotation" zwischen steigenden Mietkosten und steigenden Baukosten sieht Jens Lütjen, Gesellschafter des Immobilienunternehmens Robert C. Spies. "Die Bauunterehmer stöhnen unter der zu bearbeitenden Last", sagt Lütjen. Die Engpässe führten zwangsläufig zu steigenden Baukosten. Die spannende Frage in den nächsten Jahren laute: "Wenn sich die Zinsen für Kredite nach oben entwickeln – welche Reaktion bringt das?" Als positiv wertet Lütjen die stärkere Nachfrage nach Büroflächen. "Das ist gut und wichtig, Bremen braucht Neuansiedlungen für ein gutes Wirtschaftswachstum."