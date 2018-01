Die Schlange vor der ÖVB-Arena reicht fast bis zum Hauptbahnhof: Helene Fischer lockt die Massen nach Bremen, die nicht nur aus der Hansestadt kommen, sondern teilweise auch längere Distanzen auf sich genommen haben, um die Königin der Schlagermusik zu sehen. 9000 Zuschauer kommen am Samstag und am Sonntag in die ÖVB-Arena, um sich Helene Fischers gleichnamiges Album, aber auch Klassiker wie "Atemlos durch die Nacht" anzuhören. Trotz der langen Warteschlange vor der Arena waren die Fans bester Laune, wie unser Live-Video von Marcel Auermann zeigt.