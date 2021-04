Philipp Arsenidis und zwei Freunde haben nach einer Winterpause ihre Bar auf dem Teerhof wiedereröffnet. (Frank Thomas Koch)

Philipp Aristidis Arsenidis reicht die Tacos über den Tresen. Das frisch gezapfte Bier steht auch schon bereit. Und es kann losgehen. Aber zuvor muss er noch eine Frage beantworten: Wieso hat er anstelle der Tau-Bar eigentlich kein griechisches Lokal aufgemacht? Die Frage allein zu stellen, weil Arsenidis Grieche ist, wäre zu billig. Ich stelle sie, weil er die beste Souvlaki der Stadt zubereitet und ich jede Wette eingehe, dass er die griechische Küche Bremens auf ein neues Level heben könnte.

Doch so oft ich auch versucht habe, ihn zu diesem kulinarischen Dienst zu bewegen, immer wieder bin ich gescheitert. „Kein Bock“, weist er die Idee abermals von sich und grinst. Wie er das sagt, diese Unbekümmertheit, verrät viel über den Charakter dieses Mannes, der an diesem Nachmittag noch viele Witze erzählen wird, dazwischen aber auch Platz für Ernsthaftes findet. Etwa dann, wenn Arsenidis erzählt, wie Corona ihn dazu brachte, für einige Monate in einem Hotel in der Schweiz anzuheuern. „Ich musste ja Geld verdienen, hier ging nix“, erklärt der 43-Jährige und lächelt dabei zwar. Aber das Lächeln überdeckt nicht, dass die Motivation kein hipper Tatendrang, sondern echter Tatenzwang war.

Seit einigen Wochen ist Arsenidis wieder zurück in Bremen und hat die gemeinsam mit Daniel Garcia Blumentritt und Kai Baitis betriebene Bar nach der Winterpause mit neuen Kreationen wiedereröffnet. Zwei von ihnen probieren wir direkt: einen Veggie Taco und einen Smoky Chicken Taco. Die vegetarische Variante mit Käse, Kartoffeln, Spargel und Paprika finden wir top, weil das Gemüse knackig, schön würzig und durch die Ananasstücke leicht fruchtig ist. Die Taco mit dem geräucherten Hähnchen, Schafkäse und einer Schokoladen-BBQ-Sauce ist hingegen ein Flop. „Finde ich schade“, ärgert sich auch der Chef, dem wie mir die Sauce fehlt und so alles deutlich zu trocken ist.



Probiert und empfohlen: Wir testen danach aus der neuen Burger-Kategorie den Tau Burger. Das Signature des Hauses besteht aus einem Rinder-Patty, Tomaten, Salat, sauren Gurken, hausgemachter Zwiebelmarmelade, Chipotle-Mayo, Käse und einem selbst hergestellten Bun.

Die Portionsgröße des Burgers erscheint etwas kleiner, als man es gewohnt ist. Umso augenfälliger daher der Patty, der aus allen Seiten quillt und an dem sich ansehen lässt, was ihn besonders macht: er wurde auf dem Grill zerdrückt. In der Folge ist er nicht nur besonders flach, sondern durch den breiteren Hitzekontakt überaus kross. Dieses Fleisch in Kombination mit dem an einen Sesamring erinnernden Bun bräuchte nicht viel, um perfekt zu sein. Darum ist die Überraschung nicht gering, auf sicherer Strecke ins Glück von dieser fiesen Grätsche namens Raclette-Käse umgehauen zu werden. Das ist nicht richtig, finde ich, der es am liebsten mit Cheddar hält. Und nenne Foul, was für den Chef doch gerade so recht und lecker ist.

Sowohl zu den Burgern als auch für den Abschluss werden standardmäßig Bratkartoffeln und hausgemachter Coleslaw serviert. Die eingedrückten, langsam in Olivenöl gebratenen Kartoffeln sind gefällig. Und der knackig-frische Kohlsalat mehr als das. „Der Kohl ist nicht zu durch und hat nicht zu viel Mayo“, findet auch der Barkeeper, dem wie mir etwas Säure fehlt. Säure, die bei den nun verputzten Spare Ribs gut gebraucht werden kann.

In diesem Fall umso mehr, weil das BBQ-Special mit einem Rub aus Chipotle, Apfelsaft und Honig mariniert wurde und dadurch besonders süß ist. Mit dem Fleisch bin ich persönlich im Übrigen rundum zufrieden, doch mein Gastgeber ist kritischer: „Ich hatte die Rippchen schon mal weicher“, moniert Arsenidis. Geschmacklich findet er die Spare Ribs allerdings vollauf überzeugend: „Es ist nicht scharf, hat gute Würze und eine leichte Karamellnote. Tippi toppi.“

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt.

Tau, Teerhof 20, 28199 Bremen. Telefon: 0421 84513409. Aktuelle Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr, Montag geschlossen.