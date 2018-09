Stiftungshaus-Geschäftsführerin Ingrid Bischoff und -Präsident Wilfried Hautop wünschen sich, dass sich mehr Bremer Mäzene an die Öffentlichkeit wagen. (Frank Thomas Koch)

Der Bürgerpark? Weg. Theater und Kunsthalle? Vermutlich nicht mal halb so groß, wie sie jetzt sind. Hunderte Angebote für Jugendliche, Kranke und Alte, Förderungen für Sport, Umwelt und Bildung? Gäbe es nicht in Bremen und Bremerhaven – wären da nicht die privaten Stiftungen, 335 an der Zahl. Was gemessen an der Größe des Bundeslandes ziemlich stattlich ist, nur in Hamburg sind die Mäzene zahlreicher. Gutes tun zum Wohle der Gesellschaft ist seit Menschengedenken fest verankert im hanseatischen Selbstverständnis.

Nun berichtet der stiftende Hanseat grundsätzlich aber eher ungern mit, sagen wir mal, US-amerikanischem Selbstbewusstsein von seinem Tun – was zur Folge hat, dass nicht wenige Menschen Stiftungen immer noch für eine Art von Geheimbünden zum Zweck der Steuererleichterung für Reiche halten. „Stiftungen müssen sichtbarer werden“, sagt deshalb Wilfried Hautop, Präsident des Stiftungshauses Bremen.

Seit 15 Jahren gibt es den ­Verein, gegründet von den Unternehmern Conrad Naber, Bernd-Artin Wessels und Manfred Fluß. Er versteht sich als Interessenvertretung und veranstaltet am Montag, 1. Oktober, zum fünften Mal den Stiftungstag in Bremen. Ziel des Vereins ist es einerseits, den Stiftungen eine Plattform für Vernetzung und Austausch zu bieten. ­Andererseits gibt es ganz konkrete Hilfen, die Übernahme der Buchführung etwa und Unterstützung im Projektmanagement. Auch wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Stiftung zu gründen, aber noch nicht genau weiß, ­welchem Zweck sie dienen soll, kann sich ans Stiftungshaus wenden. „Wir helfen mit Ideen und auch bei den ersten bürokratischen Schritten“, erklärt Geschäftsführerin Ingrid Bischoff. Eine Satzung auszuarbeiten zum Beispiel und das sogenannte Stiftungsgeschäft, das bei der Innenbehörde eingereicht werden muss.

Rund 80 der Bremer Stiftungen und etwa 20 Stiftungen nahestehende Vereine sind Mitglieder, da sei für die Zukunft „durchaus noch Luft nach oben“, sagt Hautop. „Denn das heißt ja auch, dass rund 230 Stiftungen noch keine Mitglieder sind. An die wollen wir offensiver herantreten.“ Sie einerseits ermutigen, sich stärker zu zeigen und zu öffnen. „Stiftungen springen ein, wo der Staat Förderungen zurücknimmt“, sagt Hautop. „Gerade in einer armen Stadt wie Bremen ist das enorm wichtig. Deshalb sage ich: Brust raus, darüber reden und sich nicht genieren. Wir können stolz sein auf das, was wir leisten und dadurch vielleicht auch andere ermutigen.“

Gleichzeitig will der Verein sein Engagement als Sprachrohr der Stiftungen ausbauen und sich in Zukunft stärker für etwa rechtliche Verbesserungen einsetzen. „Es müsste zum Beispiel leichter sein, Satzungen zu ändern und Zwecke erweitern zu können. Die Gesellschaft ist im Wandel, daran müssten sich auch Stiftungen anpassen können“, sagt Hautop. Gleichzeitig wünscht er sich mehr Transparenz, beispielsweise durch ein Verzeichnis, wie es mit dem Handelsregister auch die Unternehmen besitzen. Ein anderes Thema, das Stiftungen seit Jahren in Bedrängnis bringt, sind die niedrigen Zinsen. Hautop: „Mehr Rechtssicherheit, was die Möglichkeiten von Vermögensanlagen angeht, wäre schön. Genauso sollte es leichter möglich sein, dass sich Stiftungen zusammenschließen.“

Auch von der Bremer Politik wünscht sich der Vorstand des Stiftungshauses mehr Interesse für das Thema allgemein. Sowohl im letzten Wahlprogramm der SPD als auch in dem der CDU stand für Hautop viel zu wenig über die Bedeutung des privaten Engagements, geschweige denn etwas von Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung. Deshalb ist für März eine große Diskussionsrunde mit den Parteien geplant.

Zur Sache

Stiftungen in Bremen

Seit dem Mittelalter gibt es Stiftungen in der Stadt. Zu den ältesten zählen das St.-Remberti-Stift, gegründet um das Jahr 1305 (gehört heute zur Heimstiftung), das St.-Petri-Witwenhaus von 1536 (heute Stiftung der St.-Petri-Domgemeinde) und das Haus Seefahrt von 1545, Ausrichter der Schaffermahlzeit. Die jüngste der am 31.12.2017 eingetragenen 335 Stiftungen ist die Bremerhavener Stiftung Rohrniederung zur Förderung des Umweltschutzes. Die Zahl der Stiftungen steigt langsam, aber stetig: Jedes Jahr kommen etwa vier neue hinzu. Nach Hamburg mit rund 1400 hat Bremen im Vergleich der Bundesländer die meisten Stiftungen.

Weitere Informationen

Am Montag, 1. Oktober, wird der europaweite Tag der Stiftungen auch in Bremen gefeiert. Das Stiftungshaus Bremen veranstaltet ab 16 Uhr einen Festakt im Kwadrat, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4. Neben einem Vortrag von Stiftungshaus-Mitgründer Bernd-Artin Wessels berichten die Stiftung Martinshof und die Kinderschutzstiftung über ihre Arbeit.