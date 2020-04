Norbert Caesar (rechts, neben ihm Einzelhändler Hartmut Hankel) schiebt Aktionen an, damit der Handel im Bremer Viertel die Corona-Krise übersteht. (Christina Kuhaupt)

Mit Projekten, Aktionen oder Gutschein-Modellen wird bundesweit versucht, kleine Läden, Kulturstätten, Restaurants und Cafés in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen. Die Betriebe stehen vor großen Problemen, weil sie zur Eindämmung der aktuellen Krise ihre Läden schließen mussten. So auch im Bremer Viertel. Einzelne Geschäfte bieten bereits digitale Einkaufsmöglichkeiten an, liefern ihre Waren oder starten selbst Aktionen. Die Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV) will das nun bündeln: Mit einem Webshop für Händler sowie einer Gutschein-Aktion mit dem Titel Viertel-Kohle.

Bislang war es im Ostertor und Steintor meist so, dass jeder Laden seine eigenen Gutscheine hatte. Das soll sich ändern. „Wir wollen eine zentrale Stelle anbieten“, sagt Norbert Caesar, Inhaber des gleichnamigen Haushaltswarenladens und IGV-Vorstandsmitglied. Die Wertscheine können von Kunden dann für ein bestimmtes Geschäft gekauft werden. Wer seinem Lieblingsladen helfen wolle, könne also den Viertel-Gutschein erwerben, die IGV leitet das entsprechende Geld dann weiter. „So erhält jeder Betrieb sofort eine finanzielle Unterstützung“, so Caesar. Wenn wieder geöffnet sei, könnten die Gutscheine eingelöst werden. „Das würde uns nicht unerheblich helfen“, sagt Caesar.

Nur wenn alle zusammenstehen, ihr Geld vor Ort ausgeben und sich solidarisch für ihr Quartier zeigen, könne die Vielfalt im Viertel erhalten bleiben. Wegen der aktuellen Situation öffne die IGV die Aktion auch für die Geschäfte, die nicht in der Händlergemeinschaft vertreten sind. Doch auch in Pandemie-Zeiten wollen die Händler ihre Waren verkaufen – digital, über einen Webshop.

Die Idee ist nicht neu: Auf der Internetseite www.dasviertel.de gab es bereits ein digitales Schaufenster, das nun aber viel stärker von Geschäften genutzt werde, das Angebot sei größer. Dazu gab es die Info-Kampagne „Die Tür ist zu, der Shop ist offen“. Auch hier gelte: der Shop sei für alle Viertel-Betriebe offen. „Wir wollen allen Betroffenen eine Plattform bieten, damit wir im Ozean des Internets auffindbar bleiben“, so Caesar. Die Lieferung erfolgt über Kooperationspartner wie Sprint Logistik und Fahrrad Express.

Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt appellieren ebenfalls an die Solidarität im Stadtteil und bitten Bürger ihre Nachbarn nach Kräften zu unterstützen und auf Alternativangebote von Betroffenen zurückzugreifen. Hierzu könnten etwa Bringdienste örtlicher Gastronomen genutzt, Bücher oder andere Waren online oder telefonisch bei den örtlichen Händlern bestellt oder auch aus der Situation entstandene alternative Kulturangebote wahrgenommen werden. Auch der Erwerb von Gutscheinen oder der Verzicht auf Rückerstattungen sollte – wenn es die persönliche finanzielle Situation zulässt – in Erwägung gezogen werden.